Álvaro Montero NO regresaría a Colombia: filtran su posible destino

Para nadie es un secreto que Néstor Lorenzo tendrá en cuenta a los jugadores que sumen regularidad durante este primer tramo del 2026 para la convocatoria del Mundial. Una de las grandes dudas tiene que ver con los arqueros y ahí es donde Álvaro Montero tendría que sumar más minutos en Vélez Sarsfield o buscar nuevos aires.

Con la lesión de Kevin Mier que habrá que estar pendientes si le alcanza o no el tiempo de recuperación, se le abre una puerta grande para Álvaro Montero. El guajiro salió de Millonarios para volver a atajar en Argentina, pero en ‘Liniers’, Tomás Marchiori le ganó la posición.

Ante esta situación, y, mientras esté Marchiori, seguramente los hermanos Barros Schelotto seguirán apostando por el guardameta argentino y no por el colombiano. Bajo este panorama, el ex Millonarios tendría que buscar nuevos aires y parece que seguirá estando vinculado con una liga del exterior.

FILTRAN LA LIGA EN DONDE ATAJARÍA ÁLVARO MONTERO

En medio de la incertidumbre con el futuro de Álvaro Montero, aparecieron las opciones de un regreso a Millonarios cortando así el préstamo que tiene con Vélez Sarsfield, además de un pedido por parte de Alberto Gamero, entrenador con el que coincidió en el cuadro bogotano. Gamero quería llevar al guajiro al Deportivo Cali, pero ya parece un escenario lejano.

De acuerdo con información del periodista de Win Sports, Alexis Rodríguez, el escenario más claro para el arquero de la Selección Colombia es la de jugar en el exterior y no en Colombia, más precisamente en la Liga MX a falta de que se confirme la posibilidad de cambiar México por Argentina para el 2026.

Alexis Rodríguez no mencionó a qué equipo sería posible que vaya Álvaro Montero, pero parece que será de la Liga MX. Vale la pena acotar que el arquero ya había estado en el radar de dicha competencia cuando salió a la luz que buscaba nuevos aires en el exterior.

Antes de que saliera a Argentina, se filtró la posibilidad de que pudiera llegar al arco de Pumas de México. Llegó a Vélez donde no ha contado con la regularidad ni minutos deseados, pero de igual forma sigue siendo una opción en las convocatorias de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia.

México puede ser un buen destino para Álvaro Montero en donde competiría frente a frente con Camilo Vargas, que acaba de renovar su respectivo contrato con Atlas de Guadalajara y con Kevin Mier, que, infortunadamente salió lesionado y se perderá gran parte del 2026.







