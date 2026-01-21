Junior de Barranquilla quiere aguar la fiesta del león: “Iremos por la Superliga”

Junior de Barranquilla tiene un gran reto el próximo miércoles 21 de enero, pues buscará quedarse con el primer trofeo del FPC en el 2026 contra Independiente Santa Fe, y calmar un poco la situación con sus aficionados, quienes se han mostrado preocupados por lo sucedido con el equipo en los últimos juegos.

Previo a su llegada a la capital de la República, los jugadores del cuadro tiburón se mostraron optimistas para conseguir un buen resultado en el juego de vuelta de la Superliga, a pesar de las estadísticas, las cuales dejan muy mal parado al equipo que dirige Alfredo Arias.

Cristian Barrios quiere ser campeón con Junior

Una de las personas que se mostró optimista a su llegada a Bogotá fue Cristian Barrios, nuevo refuerzo del cuadro tiburón, quien en conversaciones con Deportes RCN aseguró que todos los jugadores buscarán hacer una buena presentación para quedarse con el trofeo de la Superliga.

“Será un partido muy complejo. Sabemos lo que representa Independiente Santa Fe y de los jugadores que tiene. Nosotros vinimos a hacer un gran trabajo y a reforzar lo que ha hecho el profe desde el año pasado; queremos quedarnos con la Superliga y esperemos que se nos dé”, aseguró el atacante del equipo tiburón.

Además, el exjugador del América de Cali le envió un contundente mensaje a todos los aficionados del equipo barranquillero, esto tras los diferentes comentarios que se han generado en las redes sociales.

“A los hinchas solo les puedo decir que confíen, nosotros queremos quedarnos con la Superliga y el equipo lo va a entregar todo”, fueron las palabras de Cristian Barrios, quien será una de las grandes novedades del equipo con relación al partido disputado en Barranquilla.

Junior tendrá bajas para el juego contra Santa Fe

Por otro lado, Alfredo Arias, entrenador del Junior, aseguró que el último juego contra el Deportes Tolima fue un dolor de cabeza para ellos, teniendo en cuenta que, a pesar del resultado, el equipo perdió a varios jugadores por lesión, los cuales harán falta en el juego de este miércoles en el estadio Nemesio Camacho de Bogotá.

“El partido contra Tolima nos resintió, no solo en el resultado, sino también en lo físico; perdimos tres jugadores allí por lesión, pero a los jugadores que están les tengo mucha fe y sé que vamos a hacer un gran partido”, dijo el entrenador uruguayo.