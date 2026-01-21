Junior aseguró a una de sus figuras; firmó largo contrato

A pocas horas de disputar la gran final de vuelta de la Superliga BetPlay, Junior de Barranquilla le dio una buena noticia a su afición al anunciar la compra de los derechos deportivos y renovación del contrato de una de sus figuras.

Se trata del defensa central Jermain Zidane Peña, quien firmó contrato como jugador del conjunto 'rojiblanco' hasta la temporada 2029.

Con este nuevo vínculo pactado por tres años más, el zaguero ratifica su relevancia dentro de la institución con la que ya conquistó el título de primera división en el Fútbol Profesional Colombiano en el segundo semestre de 2023 y en la Liga BetPlay-II de 2025.









Los números de Jermein Peña en Junior

Con la camiseta de Junior de Barranquilla, Jermein Zidane Peña ha disputado 79 partidos y anotado un solo gol.

La única anotación lograda por el defensor fue de gran valor para el equipo 'rojiblanco', ya que se registró el 4 de diciembre de 2025 en el compromiso contra América de Cali por la jornada 5 de los cuadrangulares semifinales.

En su momento, el tanto le sirvió a Junior para empatar 1-1 el encuentro que terminó ganando con marcador de 2-1.