Junior tiene la ventaja: América llega con 2 bajas sensibles en ataque

América regresa a la acción en la Liga Betplay en busca de mantener la buena racha de resultados que les permiten mantenerse en la quinta casilla de la tabla de posiciones, tomando en cuenta que todavía le hace falta por cumplir con dos partidos del calendario.

Mientras se pone al día en la competencia, se enfrentará ante Junior de Barranquilla en el marco de la fecha 7 en el Estadio Roberto Meléndez, un partido que se puede complicar tomando en cuenta que la 'mechita' llega con dos bajas sensibles en la zona ofensiva.

Dylan Borrero y Tilman Palacios no fueron convocados en América

América de Cali pasa por uno de sus mejores momentos desde que llegó David González al banquillo técnico, habiendo debutado con victoria en el semestre de apertura y manteniendo un saldo de tres triunfos, un empate y tan solo una derrota.

El cuadro 'escarlata' viene de vencer a un complicado rival como lo es Independiente Santa Fe en la sexta jornada, un duelo que parece haber perjudicado a Dylan Borrero y Tilman Palacios, quienes no viajaron a Barranquilla para enfrentar a Junior.

El estratega antioqueño hizo oficial el listado de jugadores que afrontarán el partido y en donde brilló la ausencia de los dos delanteros que le dieron paso al ingreso de otras dos grandes figuras como lo son Josen Escobar y Yojan 'Paupula' Garcés.

Por el momento el equipo no se ha hecho presente con un comunicado oficial de lo que pudo llegar a pasar con los delanteros, por lo que puede llegar a ser netamente decisión técnica o un problema físico que se haya sufrido desde el partido contra Santa Fe.

¿Cómo llegan América y Junior en la tabla de posiciones?

El equipo que llega mejor posicionado en la tabla de la Liga Betplay es América, el cual a pesar de tener partidos menos, se ubica en la quinta casilla con 10 unidades. Mientras que Junior no la pasa tan bien y se encuentra en el lugar 11 con nueve puntos.