Quintero salvó a River Plate: golazo y clasificación en Copa Argentina

Una nueva edición de la Copa Argentina se está llevando a cabo y River Plate es uno de los principales protagonistas, en especial por el mal momento deportivo por el que está pasando y el que casi le cuesta la clasificación a la siguiente instancia del certamen.

Fue justo el martes 17 de febrero de 2026 cuando River Plate enfrentó a Club Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro, disputado en el Estadio Único La Pedrera de Villa Mercedes (San Luis), estuvo marcado por el nerviosismo, la falta de eficacia ofensiva y un auténtico golazo de Juan Fernando Quintero que fue suficiente para avanzar a la siguiente instancia.

Sufrida clasificación de River Plate gracias a Quintero

Los primeros 45 minutos del compromiso tuvieron a River Plate dominando, pero sin lograr concretar. Juan Fernando Quintero, Tomás Galván y Gonzalo Montiel generaron algunas situaciones que inquietaron al arquero rival, Agustín Rufinetti, quien respondió con actuaciones destacadas que mantuvieron el marcador en cero.

Mientras que por el lado de Ciudad de Bolívar se plantó con orden, defendiendo en bloque y explotando transiciones rápidas para intentar sorprender en contragolpes.

En la segunda parte del duelo, River continuó manteniendo el protagonismo y posesión de la pelota. Sin embargo, los goles no llegaban y el reloj avanzaba rumbo a la definición por penales, un escenario que hubiese significado una verdadera sorpresa dado el contexto de ambas escuadras y en donde el que estaba "quedando mal " era el cuadro 'millonario', el cual pudo haber sido eliminado.

Cuando todo parecía encaminado a un empate sin goles apareció el talento colombiano a los 87 minutos tras una infracción dentro del área sobre Joaquín Freitas, el árbitro sancionó penal a favor de River. Juan Fernando Quintero asumió la responsabilidad y, con un remate potente al centro del arco, convirtió el único gol del partido, desatando el alivio en el banco y en la hinchada riverplatense que todavía no está del todo satisfecha.

Próximo partido de Quintero con River Plate

Tras haber convertido una nueva anotación con la camiseta de River Plate, el siguiente reto de Juan Fernando será en la liga local cuando se enfrente ante Vélez en el marco de la fecha 6. El duelo lo disputará en condición de visitante, en el Estadio José Amalfitani, el domingo 22 de febrero sobre las 16:30 hora Colombia.