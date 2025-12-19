Junior tomó decisión con el futuro de Didier Moreno; Millonarios ya está enterado

Junior de Barranquilla sigue celebrando la undécima estrella del fútbol colombiano, el equipo ‘tiburón’ se impuso con autoridad por 4-0 al Deportes Tolima en el marcador global de la serie final y los hinchas están felices, sin embargo, la alegría no desvía lo que serán los desafíos del 2026.

El conjunto dirigido por el técnico Alfredo Arias no tiene mucho tiempo para festejar ni relejarse, pues la próxima Copa Libertadores se asoma en el horizonte y ya se trabaja en los refuerzos que tendrá la nómina para afrontar ese gran reto.

Didier Moreno, ¿se va o se queda en Junior?

Una de las grandes figuras que tuvo Junior en este segundo semestre del año fue sin duda el mediocampista Didier Moreno, jugador de 34 años que se convirtió en una pieza muy importante en el esquema táctico de Alfredo Arias, ofreciendo equilibrio en la mitad de la cancha y siendo la llave de conexión en la transición defensa-ataque.

Pues bien, el volante de primera línea acaba su contrato con Junior este 31 diciembre y las directivas del equipo ‘tiburón’ han tomado la decisión de iniciar gestiones con Didier Moreno para concretar su renovación, así lo confirmó el periodista Mariano Olsen de Win Sports.

Didier Moreno tiene más pretendientes; Millonarios es uno de ellos

El mediocampista mostró un nivel destacado en Junior y varios equipos se interesaron en su fichaje, entre ellos el conjunto de Millonarios, que ya habría hecho algunos acercamientos para saber las condiciones del volante chocoano, sin embargo, el equipo ‘embajador’ no sería el único que tiene en el radar a Moreno.

Y es que, según información de Mariano Olsen, el jugador analiza más ofertas que le han llegado (2 de Colombia y 2 del exterior), todas con una extensión de 2 años y que pone a Junior con incertidumbre de mantenerlo en sus filas, habrá que esperar entonces que sucede con el futuro de Didier, donde el ámbito económico (su salario) y deportivo (jugar competencia internacional el próximo año) serán claves.