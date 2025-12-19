Junior tomó decisión con Carlos Bacca y Déiber Caicedo para 2026

Junior de Barranquilla ya prepara lo que será la temporada 2026 en la que tendrá como grandes retos disputar el título de la Superliga, retener el campeonato de la Liga BetPlay y afrontar la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

Mientras el plantel de jugadores disfruta de sus vacaciones, los directivos y el cuerpo técnico sostienen algunos encuentros para definir la nómina que tendrá a su cargo el uruguayo Alfredo Arias.

Junior tomó decisión con Carlos Bacca y Déiber Caicedo

Una de las decisiones más importante que debe tomar Junior para la temporada 2026 tiene que ver con el futuro del mediocampista Déiber Caicedo y el delantero Carlos Arturo Bacca.

Caicedo y Bacca fueron baja en el segundo semestre de 2025 al sufrir la rotura del tendón de Aquiles.

Teniendo en cuenta los tiempos de recuperación, se espera que ambos jugadores estén disponibles para la campaña de 2026, por lo que se perfilan como refuerzos para la Copa Libertadores.

Sin embargo, en Junior se tomó la decisión de realizarse a ambos jugadores unas pruebas médicas y físicas para determinar si serán inscritos o no.

En el caso de Bacca se evaluará el contrato que se le ofrecerá al jugador, teniendo en cuenta que el vínculo está pactado hasta el 31 de diciembre de 2025.

Por otro lado, Déiber Caicedo tiene contrato con Junior hasta el 31 de diciembre de 2027.

Refuerzos que busca Junior

Mientras define la renovación o no de algunos jugadores, Fuad Char, máximo directivo de Junior, explicó que en el mercado de fichajes se buscarán tres o cuatro futbolistas para potenciar la nómina de cara a la temporada 2026.



