Junior de Barranquilla recibe este jueves 5 de marzo a Alianza FC en el estadio Romelio Martínez en partido válido por la fecha 10 de la Liga BetPlay.

El equipo 'rojiblanco' afronta el compromiso con el objetivo de mantenerse en la parte alta de la tabla, luego de haber superado en condición de visita a Jaguares de Córdoba en la jornada anterior.

La principal novedad de Junior para el partido está en el regreso a una convocatoria del experimentado delantero Carlos Arturo Bacca, quien se recuperó de una lesión en el tendón de Aquiles.

Por otro lado, Alianza tratará de sumar para recuperar terreno en el certamen, ya que se ubica en la última posición con solo tres unidades.

En la anterior jornada, el equipo de Valledupar cayó como local ante América de Cali.

Junior Vs Alianza EN VIVO hoy 5 de marzo Liga BetPlay: hora y cómo ver

El partido entre Junior contra Alianza Fc por la fecha 10 de la Liga BetPlay se disputa este jueves 5 de marzo a partir de las 8:20 de la noche.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por Win Sports+.