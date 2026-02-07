Junior vs Chicó EN VIVO HOY sábado 7 de febrero - Liga BetPlay 2026-I

Junior y Boyacá Chicó se enfrentarán este fin de semana en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, en un compromiso correspondiente a la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-I, con realidades muy distintas entre ambos equipos.

El conjunto tiburón llega al duelo con seis puntos de nueve posibles, teniendo en cuenta que aún cuenta con un partido pendiente ante Atlético Nacional, situación que lo mantiene expectante en la parte alta de la tabla.

Por su parte, Boyacá Chicó atraviesa un momento complicado, ya que en cuatro partidos disputados apenas ha sumado un punto, panorama que lo obliga a buscar una victoria urgente para escaparle al descenso.

Con este contexto, el compromiso aparece como una oportunidad clara para Junior de hacerse fuerte en casa, mientras que Chicó saldrá con la necesidad de arriesgar.

Junior vs Chicó: cómo VER EN VIVO HOY sábado 7 de febrero

El partido Junior vs Chicó, de la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-I se disputará este sábado 7 de febrero a partir de las 20:30 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win Sports + y Win Play, también transmitirá el canal de Youtube de Deportes RCN, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 20:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:30

España: 03:30

Bolivia y Venezuela: 21:30

Estados Unidos: 21:30 (D.C. y Florida) - 20:30 (Chicago) - 17:30 (Los Ángeles)

México: 19:30