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Junior Vs Millonarios: titulares para el partido por la fecha 2 de la Liga BetPlay

Junior y Millonarios se enfrentan en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla en la fecha 2 de la Liga Betplay.
Daniel Zabala
Junior Vs Millonarios, Liga BetPlay-II de 2026
Junior Vs Millonarios, Liga BetPlay-II de 2026 // Colprensa

Junior de Barranquilla y Millonarios confirmaron sus titulares para enfrentarse este sábado 1 de agosto en el estadio Romelio Martínez en partido válido por la fecha 2 de la Liga BetPlay-II de 2026.

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Titular de Junior

Junior tendrá la reaparición del guardameta uruguayo Mauro Silveira, quien no disputó la fecha 1 por cumplir una sanción.

También volverán a ser inicialistas el mediocampista Guillermo Celis y los delanteros Luis Fernando Muriel y Francisco Fydriszewski.

Mauro Silveira; Edwin Herrera, Jermein Peña, Daniel Rivera, Yeison Suárez, Juan David Ríos, Guillermo Celis, Cristian Barrios, Bryan Castrillón, Luis Fernando Muriel y Francisco Fydriszewski.

Titular de Millonarios

Millonarios contará desde el pitazo inicial con al defensa central Andrés Llinás, quien no jugó la jornada inaugural ante Atlético Bucaramanga.

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El equipo embajador plantearía una línea de tres zagueros centrales, ya que además de Llinás fueron confirmados Sergio Mosquera y Jorge Arias.

Como laterales se desempeñarán Jhomier Guerrero y Sebastián Valencia.

En el medio campo se ubicarán Rodrigo Ureña, Mateo García, Daniel Ruiz y Francisco Chaverra, mientras que el encargado del ataque será Rodrigo Contreras.

Javier Burrai; Jhomier Guerrero, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Andrés Llinás, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Daniel Ruiz, Mateo García, Francisco Chaverra y Rodrigo Contreras.

Junior Vs Millonarios: hora y cómo VER EN VIVO la Liga BetPlay

El partido entre Junio y Millonarios por la fecha 2 de la Liga BetPlay se disputa este sábado 1 de agosto a partir de las 8:15 de la noche en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla.

El duelo se puede VER EN VIVO por la señal de Win Sports.

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Junior Millonarios Liga Betplay Fútbol Colombiano Dimayor