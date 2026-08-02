Junior Vs Millonarios: titulares para el partido por la fecha 2 de la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla y Millonarios confirmaron sus titulares para enfrentarse este sábado 1 de agosto en el estadio Romelio Martínez en partido válido por la fecha 2 de la Liga BetPlay-II de 2026.

Titular de Junior

Junior tendrá la reaparición del guardameta uruguayo Mauro Silveira, quien no disputó la fecha 1 por cumplir una sanción.

También volverán a ser inicialistas el mediocampista Guillermo Celis y los delanteros Luis Fernando Muriel y Francisco Fydriszewski.

Mauro Silveira; Edwin Herrera, Jermein Peña, Daniel Rivera, Yeison Suárez, Juan David Ríos, Guillermo Celis, Cristian Barrios, Bryan Castrillón, Luis Fernando Muriel y Francisco Fydriszewski.

Titular de Millonarios

Millonarios contará desde el pitazo inicial con al defensa central Andrés Llinás, quien no jugó la jornada inaugural ante Atlético Bucaramanga.

El equipo embajador plantearía una línea de tres zagueros centrales, ya que además de Llinás fueron confirmados Sergio Mosquera y Jorge Arias.

Como laterales se desempeñarán Jhomier Guerrero y Sebastián Valencia.

En el medio campo se ubicarán Rodrigo Ureña, Mateo García, Daniel Ruiz y Francisco Chaverra, mientras que el encargado del ataque será Rodrigo Contreras.

Javier Burrai; Jhomier Guerrero, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Andrés Llinás, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Daniel Ruiz, Mateo García, Francisco Chaverra y Rodrigo Contreras.

Junior Vs Millonarios: hora y cómo VER EN VIVO la Liga BetPlay

El partido entre Junio y Millonarios por la fecha 2 de la Liga BetPlay se disputa este sábado 1 de agosto a partir de las 8:15 de la noche en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla.

El duelo se puede VER EN VIVO por la señal de Win Sports.