Junior vs Nacional EN VIVO HOY martes 10 de marzo - Liga BetPlay

Junior FC y Atlético Nacional se pondrán al día en la Liga BetPlay este martes 10 de marzo cuando se enfrenten en Barranquilla por un partido correspondiente a la tercera fecha del campeonato.

El compromiso se disputará en el Estadio Romelio Martínez, escenario que albergará este encuentro que había sido aplazado semanas atrás debido a un compromiso internacional que debía afrontar el conjunto antioqueño.

Junior llega a este partido ubicado en la sexta posición de la tabla con 16 puntos, por lo que una victoria le permitiría acercarse a los primeros lugares del campeonato en una jornada clave para la clasificación.

Por su parte, Atlético Nacional ocupa actualmente la cuarta casilla con 18 unidades. Sin embargo, incluso después de disputar este encuentro el equipo verde todavía tendrá un partido pendiente dentro del calendario del torneo

Junior vs Nacional: cómo VER EN VIVO HOY martes 10 de marzo

El partido Junior vs Nacional por la tercera fecha de la Liga BetPlay se disputará este martes 10 de marzo a partir de las 20:30 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports, y la transmisión radial será por el canal de YouTube de Deportes RCN; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 20:30

España: 02:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:30

Bolivia y Venezuela: 21:30

Estados Unidos: 21:30 (D.C. y Florida) - 20:30 (Chicago) - 17:30 (Los Ángeles)

México: 19:30