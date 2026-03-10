Alberto Gamero suena para un 'grande' luego de salir de Deportivo Cali

El entrenador colombiano Alberto Gamero vuelve a estar en el radar del fútbol colombiano tras su reciente salida de Deportivo Cali, equipo del que renunció luego de la derrota frente a Once Caldas.

En las últimas horas, algunos comunicadores han informado que el técnico samario sería del interés de Independiente Medellín, uno de los clubes tradicionales del país.

Lea también Dimayor impondrá sanción severa a Rodrigo Contreras luego del Millonarios 2-0 Cúcuta

Actualmente el equipo antioqueño tiene como entrenador a Alejandro Restrepo, pero los resultados recientes en el torneo local no han sido los esperados y su continuidad ha empezado a ser tema de análisis dentro de la dirigencia.

Ante ese panorama, desde el entorno del club se estarían evaluando distintos perfiles de entrenadores que puedan encajar en el proyecto deportivo del Medellín.

En ese listado aparece el nombre de Alberto Gamero, quien cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol colombiano y un estilo de juego que ha sido valorado en varios de los equipos que ha dirigido.

Por ahora no existe una oferta formal ni negociaciones confirmadas entre el técnico y el Medellín, sino más bien un interés por su perfil y su hoja de vida como entrenador.

El problema que tendría Gamero si firma con el DIM

Eso sí, en caso de que Gamero llegue a firmar con el DIM —o con cualquier otro equipo de la Liga BetPlay— durante este semestre, no podría dirigir desde el banco de suplentes.

Esto se debe a que ya estuvo al frente del Deportivo Cali en la presente temporada, lo que lo inhabilita para estar en la zona técnica durante los partidos oficiales, aunque sí podría entrenar al equipo durante la semana y observar los encuentros desde un palco.

Trayectoria de Alberto Gamero como técnico

A lo largo de su carrera como entrenador, Alberto Gamero ha dirigido a clubes como Bogotá FC, Boyacá Chicó, Águilas Doradas, Deportes Tolima —en dos etapas—, Junior, Millonarios y Deportivo Cali.