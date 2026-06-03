Junior vs Nacional: La figura de la final de ida de la Liga BetPlay

El nombre de Luis Fernando Muriel volvió a aparecer en una gran noche del fútbol colombiano El , ya que el delantero de Junior de Barranquilla fue escogido como el jugador del partido tras liderar la contundente victoria 3-0 sobre Atlético Nacional en la final de ida de la Liga BetPlay 2026 de apertura.

El atacante se encargó de marcar un doblete y una actuación determinante en ataque para llevarse la ventaja en el marcador global y rematar la serie en Medellín. El delantero de 35 años se convirtió en la gran figura de un encuentro que dejó al conjunto 'tiburón' muy cerca de conquistar un nuevo título.

Luis Fernando Muriel el mejor de la final de ida de a Liga Betplay

Muriel marcó el 2-0 tras una jugada individual de Guerrero, quien desbordó por el área y mandó el centro para que definiera de pierna derecha el atacante y sobre la segunda mitad, en el minuto 52, una infracción dentro del área terminó en pena máxima para los locales, donde apareció Muriel, quien tomó el balón con personalidad y firmó su doblete con un remate certero.

Más allá de los goles, el delantero fue fundamental por su liderazgo dentro del campo. Cada vez que Junior recuperó el balón, Muriel apareció como eje ofensivo, administrando los tiempos y generando peligro constante. Su actuación fue reconocida por los aficionados y por la organización del partido, que lo eligió como la gran figura de la noche.

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La victoria dejó a Junior con una ventaja importante de cara al partido de vuelta en Medellín y a Muriel con un nuevo galardón individual. Mientras que Nacional deberá buscar una remontada histórica en el Atanasio Girardot.

Muriel sigue demostrando por qué es uno de los futbolistas más determinantes del fútbol colombiano en la actualidad. En una final cargada de tensión y expectativa, el atacante respondió con experiencia, jerarquía y goles, guiando a Junior hacia una noche inolvidable en Barranquilla.

¿Cuándo es la final de vuelta de la Liga Betplay entre Junior y Nacional?

Se jugaron los primeros 90 minutos de la final de la Liga Betplay entre Junior y Nacional y, a pesar del resultado que se dio en el Romelio Martínez, todavía queda un partido completo en donde podría pasar de todo.

Falta el compromiso que se llevará en el Estadio Atanasio Girardot, donde el 'verde paisa' espera hacer respetar su casa como lo hizo en el transcurso de todo el torneo e internar darle la vuelta al marcador el lunes 8 de junio sobre las 8:00 de la noche.