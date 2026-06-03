[VIDEO] Muriel liquidó en Barranquilla: penal y el tercero para encaminar el título

Este martes 2 de junio se disputó la primera final de la Liga BetPlay 2026-I con un semblante muy parecido al del Junior vs Deportes Tolima en el segundo semestre del 2025. Nuevamente el cuadro atlanticense fue protagonista, esta vez con Atlético Nacional.

Contra los tolimenses, Junior sacó la ventaja en su propio estadio con tres goles. En aquella oportunidad, los atlanticenses jugaron al ritmo de José David Enamorado. En esta ocasión, el personaje del partido fue nada más ni nada menos que Luis Fernando Muriel que había regresado al Fútbol Profesional Colombiano para tener una noche como esta.

Lea también VIDEO - Muriel le rompió el arco a Nacional para el segundo gol de Junior

De hecho, Luis Muriel fue el hombre de la primera final con goles, y con unas jugadas excepcionales para plantarse de frente con Harlen Castillo que respondió bien en esas situaciones. Muriel también fue efectivo para marcar dos goles que valen oro en la definición del título.

DESDE EL PUNTO PENAL, LUIS FERNANDO MURIEL AUMENTÓ LA VENTAJA

Similar al partido contra el Tolima cuando Junior abrió todo sobre los cinco primeros minutos, los barranquilleros rompieron los ceros a los siete de la primera parte con Bryan Castrillón aprovechando un rebote que dejó Harlen Castillo que atajaba con mucha inseguridad.

Posteriormente, en una jugada rápida por la banda, Jhomier Guerrero desbordó por la derecha, centró y Luis Muriel empujo la pelota al fondo. No titubeó para poner el segundo tanto y aumentar la ventaja ante un Atlético Nacional irreconocible y que no tuvo reacción en ningún momento.

Lea también Empezaron las polémicas en la final de la Liga Betplay: Junior se salvó de la expulsión

Ya en el segundo tiempo, cuando transcurrían poco más de los 50 minutos, una jugada rápida en la que Luis Muriel se metió nen el área terminó sintiendo el contacto de César Haydar y de William Tesillo. Carlos Ortega no dudó y sin la asistencia del VAR decretó pena máxima.

Luis Fernando Muriel, el mismo afectado en la jugada ejecutó y no dudó en decretar el tercero con un Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo que se tiró para el otro lado y no pudo evitar la tercera anotación que parece liquidar todo.

LUIS MURIEL IGUALÓ A ANDREY ESTUPIÑÁN

Andrey Estupiñán estaba tranquilo en la parte alta de los goleadores de la Liga BetPlay 2026-I con trece anotaciones en el Deportivo Pasto, cifra que dejó en los cuartos de final y que no pudo estirar después de quedar eliminados con el Deportes Tolima.

Previo a esta final, Luis Fernando Muriel no había podido marcar en las fases contra Once Caldas ni con Independiente Santa Fe, más allá de la pena máxima en la tanda ante los cardenales que no cuenta en la estadística. Con este doblete del oriundo de Santo Tomás, Atlántico, Muriel llegó a 13 tantos en su primer semestre con el equipo de sus amores.

En la final en el Atanasio Girardot, Luis Muriel tendrá la oportunidad de quedarse con el liderato en la tabla de goleadores en caso de marcar más anotaciones en ese juego definitivo para decidir al campeón del primer semestre.