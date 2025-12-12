Junior vs Tolima EN VIVO HOY viernes 12 de diciembre - Final ida de la Liga BetPlay

Este viernes 12 de diciembre, Junior y Deportes Tolima abrirán la final de la Liga BetPlay 2025-II en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El conjunto tiburón buscará aprovechar su localía para dar el primer golpe ante un rival que llega en gran forma competitiva.

Junior aterriza en la final tras imponerse en el cuadrangular A, grupo en el que enfrentó a Atlético Nacional, América de Cali y Medellín. El equipo de Alfredo Arias mostró solidez, orden y efectividad en casa, aspectos que espera repetir en este primer duelo por el título.

Lea también Tolima afronta una seria denuncia antes de la final de ida contra Junior

Tolima, por su parte, se quedó con el cuadrangular B luego de superar a Bucaramanga, Santa Fe y Fortaleza. El conjunto pijao ha sido uno de los más regulares del semestre y llega a Barranquilla con la intención de encaminar la serie desde la ida.

La final se cerrará el próximo martes 16 de diciembre en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, donde se conocerá al nuevo campeón del fútbol colombiano.

Junior vs Tolima - final de la Liga BetPlay 2025-II: cómo VER EN VIVO HOY viernes 12 de diciembre

La final de ida de la Liga BetPlay 2025-II se efectuará este viernes 12 de diciembre a partir de las 20:00 (hora local). El evento se podrá ver en Win Sports + y Fanatiz, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 20:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:00

Bolivia y Venezuela: 21:00

Estados Unidos: 19:00 (D.C. y Florida) - 20:00 (Chicago) - 17:00 (Los Ángeles)

México: 19:00

España: 03:00