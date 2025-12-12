Tolima afronta una seria denuncia antes de la final de ida contra Junior

A horas de la final de ida de la Liga BetPlay 2025-II, Deportes Tolima afronta un problema extradeportivo que salió a la luz este martes. El Ministerio del Trabajo confirmó que realizó una inspección en la sede del club por denuncias elevadas por Acolfutpro, en un momento clave para el equipo de David González.

La viceministra de Relaciones Laborales e Inspección (E), Sandra Milena Muñoz Cañas, explicó que “hemos realizado una inspección general en la sede del Deportes Tolima por denuncias que hemos recibido por parte de Acolfutpro”, dejando claro que se trata de un proceso oficial.

Muñoz añadió que la misión del Ministerio, bajo la dirección de Antonio Sanguino, es garantizar el cumplimiento de la ley: “La misión del Ministerio del Trabajo es hacer que se cumpla la Ley Laboral en todos los puestos de trabajo del país”.

La funcionaria también fue enfática en que “todos deben respetar los derechos de las y los trabajadores en Colombia”, mensaje que funciona como advertencia directa al club pijao

Este aviso genera un precedente importante, más aún por el momento en el que se produce: justo cuando el equipo ajusta detalles deportivos y emocionales para afrontar la final del fútbol colombiano.

Programación de la final de la Liga BetPlay entre Junior y Tolima

Mientras tanto, el plantel se mantiene concentrado en lo estrictamente futbolístico, planificando el duelo frente a Junior, que se jugará este viernes 12 de diciembre a las 8:00 p. m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Lea también El desplante que le haría el Red Bull-Bora al colombiano Daniel Felipe Martínez

El club no se ha pronunciado oficial­mente sobre la inspección, y continúa con su preparación habitual, intentando que el tema no afecte la previa del partido decisivo.

En los próximos días se conocerán nuevos avances sobre la investigación que adelantará el Ministerio del Trabajo en torno a Deportes Tolima, en un caso que promete seguir dando de qué hablar en pleno cierre de temporada.