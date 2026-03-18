La materialización de una historia: Mateo García habla de su gol con Millonarios a Nacional

El tanto de Mateo García en la victoria 3-0 de Millonarios sobre Atlético Nacional por Liga no solo tuvo valor deportivo. Para el volante, significó la materialización de una historia personal marcada por la herencia familiar y un sentimiento que nació desde la infancia.

Para Mateo García la camiseta azul implica mucho más que un anhelo cumplido: "una responsabilidad"

“Desde muy pequeño, mi padre es hincha a morir de Millonarios”, confesó el jugador tras el compromiso, dejando ver el lado más íntimo de una noche especial. Entre recuerdos de niñez, canciones y una pasión transmitida en casa, García fue construyendo un vínculo emocional con el club que hoy defiende en el campo.

El gol frente al conjunto antioqueño, en uno de los partidos más exigentes del fútbol colombiano, terminó por cerrar un círculo. “Era un sueño, pero hoy es una realidad”, afirmó, consciente de que vestir la camiseta azul implica mucho más que un anhelo cumplido: una responsabilidad constante por responder dentro del terreno de juego.

Más allá de lo sentimental, el mediocampista también destacó el momento colectivo del equipo, impulsado por la llegada del técnico Fabián Bustos. Según García, el cambio ha sido principalmente desde lo anímico. “El fútbol es un estado de ánimo. El profe llenó al grupo de confianza y eso se refleja en la entrega que tenemos hoy”, explicó.

García le marcó gol a Nacional, de cabeza, por Liga: "Aquí solo sirve ganar, y más en partidos como este"

Asimismo, resaltó el respaldo de referentes del plantel en momentos difíciles, cuando los resultados no acompañaban. Ese apoyo fue clave para asentarse y mostrar su mejor versión, algo que empieza a evidenciarse con actuaciones determinantes como la del reciente clásico.

García también valoró la experiencia de compañeros como Rodrigo Ureña, cuya jerarquía y recorrido internacional han sido fundamentales para fortalecer al grupo.

Sin embargo, pese a la emoción del gol y la victoria, el mensaje fue claro: no hay tiempo para celebraciones prolongadas. “Aquí solo sirve ganar, y más en partidos como este. Ahora hay que pasar la página y pensar en lo que viene”, concluyó.