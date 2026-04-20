Lesión de Falcao: especialista calculó tiempo de baja del goleador con Millonarios

La lesión facial sufrida por Radamel Falcao García encendió las alarmas en Millonarios y también en la Selección Colombia, teniendo en cuenta que se presenta a seis semanas del final del torneo local y a solo cuatro semanas de una posible convocatoria de Néstor Lorenzo.

Tras confirmarse una fractura en el arco cigomático, una especialista explicó los posibles tiempos de recuperación y la alternativa de competir con protección facial.

Millonarios confirmó que el tratamiento definitivo se decidirá en las próximas 48 horas

Yisel Carolina Estrada, directora de Fisioterapia de la Universidad Manuela Beltrán, detalló que el golpe se produjo en una zona delicada del rostro tras un choque con un rival durante la disputa aérea del balón.

Sobre el tiempo estimado de incapacidad, la especialista aclaró que todo dependerá de la gravedad de la fractura y del tratamiento que definan los médicos en las próximas horas.

“Depende del tipo de fractura que haya tenido. Si es una fractura que no reviste mayor cuidado, es muy probable que el tiempo que él esté fuera de las canchas sea de cuatro semanas, aproximadamente”, señaló.

Un panorama bastante crítico, el histórico delantero aspira a regresar antes de terminar el campeonato (6 junio serían las finales) e incluso mantenerse en carrera para integrar la próxima lista de la Selección Colombia.

¿Tiempo de recuperación de Falcao? Incertidumbre por la lesión del delantero de Millonarios

Sin embargo, Estrada advirtió que si la lesión presenta mayor complejidad, el periodo de recuperación podría extenderse considerablemente.

“Si la fractura fue un poco más complicada, debido a que de pronto haya una fractura en más de tres partes del hueso o se haya desplazado, va a requerir entre cinco a ocho semanas de recuperación”, afirmó.

Otro escenario que podría acelerar su retorno sería el uso de una máscara protectora, elemento habitual en futbolistas con este tipo de traumatismos faciales (similar a la que ya usó en el pasado).

“Hay una máscara que en este tipo de lesiones los deportistas se colocan en la cara y pueden seguir compitiendo. Podría ser el caso, con el fin de generar un mayor elemento de estabilidad externa que permita no solamente un proceso de consolidación ósea, sino también retornar a las canchas de una forma mucho más rápida”, concluyó.