Samuel Martínez fue una de las voces destacadas de la Selección Colombia Sub-17 luego de la contundente victoria 4-0 sobre Argentina en la final del Sudamericano disputado en Paraguay. El mediocampista, una de las grandes figuras del torneo, valoró el esfuerzo colectivo del grupo y dejó una respuesta contundente frente a los comentarios previos del rival.

Figura de Colombia responde amenaza a jugador de Argentina: "eso se demuestra en la cancha"

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La Tricolor cerró una campaña memorable tras imponerse con autoridad a dos gigantes del continente. Antes de la final había derrotado 3-0 a Brasil y luego firmó una goleada histórica ante Argentina para levantar el trofeo, confirmando el talento de una nueva generación que ilusiona al país.

Consultado sobre el significado de vencer con tanta superioridad a dos selecciones tradicionalmente poderosas para Colombia, Martínez destacó el sacrificio detrás del éxito. “Es el trabajo, el esfuerzo que venimos haciendo, la madrugada, los entrenos y seguiremos esforzándonos para lo mejor del país”, afirmó tras la consagración.

El volante también se refirió a los comentarios provenientes del entorno argentino antes de la definición y respondió con serenidad, aunque con firmeza “Sí, pero eso se demuestra en la cancha. Como te digo, en la cancha hay que jugar”, expresó, dejando claro que la mejor respuesta llegó con fútbol y goles.

Samuel es uno de los líderes futbolísticos del equipo campeón, destacándose por su visión de juego, técnica y capacidad para manejar los tiempos del partido.

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“El equipo, la familia que somos. Si nos equivocamos, siempre nos apoyamos. Tenemos un equipo lleno de virtudes, de talento”, señaló el juvenil de Atlético Nacional.

Su gran rendimiento no ha pasado desapercibido en el exterior. Diversos reportes internacionales indican que clubes de primer nivel como Bayern Múnich, Chelsea, Arsenal e incluso Liverpool siguen de cerca su evolución y monitorean su proyección a futuro.

Pese al creciente interés europeo, Martínez mostró madurez al ser consultado por esa situación. “La verdad, por ahora concentrado en el título, celebrando con mi familia y con el equipo”, respondió.

Con apenas 17 años, Samuel Martínez ya aparece como una de las joyas más prometedoras del fútbol colombiano. Su actuación en el Sudamericano y su personalidad en la final lo proyectan como un nombre a seguir en los próximos años.