Liga Betplay

Liga BetPlay-I de 2026: Árbitros y VAR confirmados para la fecha 1

La primera fecha de la Liga BetPlay de 2026 se disputará desde este viernes 16 hasta el lunes 19 de enero.
Daniel Zabala
Un árbitro colombiano iría al Mundial 2026 y hay polémica
Árbitro colombiano // Colprensa

Todo está listo para inicie este viernes 16 de enero la actividad de laLiga BetPlay Dimayor - I de 2026 en la que Junior de Barranquilla tratará de defender el título conseguido en el segundo semestre de 2025.

En las últimas horas, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los nombres de los árbitros que impartirán justicia en cada una de los compromisos.

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 16 de enero de 2026

En las designaciones sorprendió que se planea una renovación en el arbitraje del Fútbol Profesional Colombiano, ya que referís que han tenido poca oportunidad de dirigir en primera división lo podrán hacer.

Árbitros y VAR - Fecha 1 Liga BetPlay


Deportivo Pereira Vs Llaneros

Árbitro central: Ricardo Pabón

VAR: Jhon Ospina


Fortaleza Vs Alianza FC

Árbitro central: Ferney Trujillo

VAR: Fernando Acuña


América Vs Internacional de Bogotá

Árbitro central: Héctor Rivera

VAR: Luis Picón


Atlético Nacional Vs Boyacá Chicó

Árbitro central: Carlos Márquez

VAR: Ricardo García


Atlético Bucaramanga Vs Millonarios

Árbitro central: Jairo Mayorga

VAR: John Perdomo


Deportivo Pasto Vs Independiente Medellín

Árbitro central: Sebastián Toro

VAR: Fernando Acuña

Jaguares Vs Deportivo Cali

Árbitro central: Wilmar Montaño

VAR: Ferney Trujillo


Junior Vs Deportes Tolima

Árbitro central: Alejandro Moncada

VAR: Ricardo García


Santa Fe Vs Águilas

Árbitro central: Jonnathan Ortiz

VAR: Nicolás Gallo


Cúcuta Vs Once Caldas

Árbitro central: Luis Matorel

VAR: Nicolás Rodríguez

