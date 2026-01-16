Liga BetPlay-I de 2026: Árbitros y VAR confirmados para la fecha 1

Todo está listo para inicie este viernes 16 de enero la actividad de laLiga BetPlay Dimayor - I de 2026 en la que Junior de Barranquilla tratará de defender el título conseguido en el segundo semestre de 2025.
En las últimas horas, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los nombres de los árbitros que impartirán justicia en cada una de los compromisos.
En las designaciones sorprendió que se planea una renovación en el arbitraje del Fútbol Profesional Colombiano, ya que referís que han tenido poca oportunidad de dirigir en primera división lo podrán hacer.
Árbitros y VAR - Fecha 1 Liga BetPlay
Deportivo Pereira Vs Llaneros
Árbitro central: Ricardo Pabón
VAR: Jhon Ospina
Fortaleza Vs Alianza FC
Árbitro central: Ferney Trujillo
VAR: Fernando Acuña
América Vs Internacional de Bogotá
Árbitro central: Héctor Rivera
VAR: Luis Picón
Atlético Nacional Vs Boyacá Chicó
Árbitro central: Carlos Márquez
VAR: Ricardo García
Atlético Bucaramanga Vs Millonarios
Árbitro central: Jairo Mayorga
VAR: John Perdomo
Deportivo Pasto Vs Independiente Medellín
Árbitro central: Sebastián Toro
VAR: Fernando Acuña
Jaguares Vs Deportivo Cali
Árbitro central: Wilmar Montaño
VAR: Ferney Trujillo
Junior Vs Deportes Tolima
Árbitro central: Alejandro Moncada
VAR: Ricardo García
Santa Fe Vs Águilas
Árbitro central: Jonnathan Ortiz
VAR: Nicolás Gallo
Cúcuta Vs Once Caldas
Árbitro central: Luis Matorel
VAR: Nicolás Rodríguez