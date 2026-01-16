Liga BetPlay-I de 2026: Árbitros y VAR confirmados para la fecha 1

Todo está listo para inicie este viernes 16 de enero la actividad de laLiga BetPlay Dimayor - I de 2026 en la que Junior de Barranquilla tratará de defender el título conseguido en el segundo semestre de 2025.

En las últimas horas, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los nombres de los árbitros que impartirán justicia en cada una de los compromisos.

En las designaciones sorprendió que se planea una renovación en el arbitraje del Fútbol Profesional Colombiano, ya que referís que han tenido poca oportunidad de dirigir en primera división lo podrán hacer.

Árbitros y VAR - Fecha 1 Liga BetPlay





Deportivo Pereira Vs Llaneros

Árbitro central: Ricardo Pabón

VAR: Jhon Ospina





Fortaleza Vs Alianza FC

Árbitro central: Ferney Trujillo

VAR: Fernando Acuña





América Vs Internacional de Bogotá

Árbitro central: Héctor Rivera

VAR: Luis Picón





Atlético Nacional Vs Boyacá Chicó

Árbitro central: Carlos Márquez

VAR: Ricardo García





Atlético Bucaramanga Vs Millonarios

Árbitro central: Jairo Mayorga

VAR: John Perdomo





Deportivo Pasto Vs Independiente Medellín

Árbitro central: Sebastián Toro

VAR: Fernando Acuña

Jaguares Vs Deportivo Cali

Árbitro central: Wilmar Montaño

VAR: Ferney Trujillo





Junior Vs Deportes Tolima

Árbitro central: Alejandro Moncada

VAR: Ricardo García





Santa Fe Vs Águilas

Árbitro central: Jonnathan Ortiz

VAR: Nicolás Gallo





Cúcuta Vs Once Caldas

Árbitro central: Luis Matorel

VAR: Nicolás Rodríguez