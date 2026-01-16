Luis Díaz se reafirmó como el mejor fichaje mundial: dato lo comprueba

Después de firmar su mejor temporada como jugador del Liverpool, la historia cambió para Luis Fernando Díaz Marulanda. El extremo guajiro de la Selección Colombia se convirtió en el flamante fichaje del Bayern Múnich. La Bundesliga se convirtió en su nueva casa y no demoró en impactar con goles y asistencias.

A mitad de temporada, Luis Díaz está a tres goles de igualar los 17 tantos con los que cerró la edición pasada de la Premier League. Además, ya lleva más asistencias que en las dos mejores temporadas con el Liverpool. Llega en el mejor momento para el Mundial de 2026 gracias a nueve goles en la Bundesliga y ocho asistencias en la competencia.

Vincent Kompany, Harry Kane y Lothar Matthäus han elogiado en varias ocasiones al extremo colombiano que ha dado de qué hablar en estos primeros meses con el Bayern Múnich. ‘Lucho’ se ha ganado el reconocimiento de toda Alemania y se reafirma con sus estadísticas como el mejor fichaje de la temporada a nivel global.

LA ESTADÍSTICA QUE LE DA LA MANO A LUIS DÍAZ COMO EL FICHAJE DEL AÑO

Por una transferencia de más de 75 millones de euros que pagó el Bayern Múnich por Luis Díaz, el extremo ex Junior, Porto y Liverpool ha superado sus mejores registros. En todas las competencias, lleva 14 goles anotados, sacándoles grandes ventajas a otras contrataciones del 2025/26 en las cinco grandes ligas.

La diferencia está en dos goles que tiene Luis Díaz por encima del segundo y del tercero. Hasta ahora en Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania, el guajiro suma 14 anotaciones que lo ponen en lo más alto del ranking estadístico.

One Football reseñó los mejores fichajes del año y afirmaron en una publicación que, “estadísticamente, Luis Díaz es el fichaje del verano, con 14 goles marcados en todas las competiciones desde su paso al Bayern de Múnich, más que cualquier otro recién llegado a las cinco mejores ligas de Europa”.









Posteriormente, indicaron que, en la Premier League, Hugo Ekitike, que llegó justamente al Liverpool donde estaba Luis Díaz, es el jugador con mayor impacto con 12 anotaciones. Ese registro es el mismo al de Joaquín Panichelli, atacante del Racing de Estrasburgo.

‘Lucho’ es el fichaje más importante en la temporada con registros ideales entre goles y asistencias en todas las competencias. De hecho, el extremo es el segundo goleador del Bayern Múnich después de Harry Kane que ya acumula 20 goles en la Bundesliga. El colombiano es tercero junto con Michael Olise.

EL RETO QUE HARRY KANE LE PUSO A LUIS DÍAZ

El compañerismo en el Bayern Múnich luce muy bien con figuras como Harry Kane, Luis Díaz o Michael Olise. El artillero inglés después del primer gol de Díaz vaticinó que el colombiano iba a marcar una buena suma de anotaciones dentro de esta presente temporada.

Marcó 17 en el Liverpool durante su última temporada y ahora está a tres de esa cifra. Harry Kane sentenció que, “creo que es importante, sobre todo en el fútbol moderno, que los extremos marquen, ojalá entre 15 y 20 goles por temporada”. En ese orden de ideas, el ‘7’ de la Selección Colombia estaría a solo un gol de igualar esos números que el artillero inglés visualizó.