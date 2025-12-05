Todo se define en la última fecha: posiciones del cuadrangular A tras la fecha 5

Ha terminado la fecha 5 de los cuadrangulares en la presente edición de la Liga BetPlay, donde el último partido que tuvo acción fue protagonizado por Junior y América de Cali, duelo que se llevó a cabo en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

El duelo entre ‘junioristas’ y americanos podía representar la eliminación del equipo ‘escarlata’ si llegaba a sufrir una derrota, por eso, el conjunto dirigido por el técnico David González sabía de la importancia del partido, que presentó un duelo parejo, abierto y con llegadas de peligro para ambas escuadras.

El segundo tiempo estuvo lleno de emociones, donde América abrió el marcador congolazo de media distancia de Josen Escobar, sin embargo, Junior reaccionó con anotaciones de Jermein Peña y Didier Moreno remontó el partido para ganarlo 2-1.

Tabla de posiciones del cuadrangular A tras la fecha 5:

En el otro partido del grupo, Atlético Nacional se mostró más aplomado que el Medellín y fue más contundente con las llegadas de peligro que generó, logrando un triunfo por 2-1 que lo sigue dejando con chances de alcanzar la final del torneo, en una zona que ha quedado de la siguiente manera a falta de una fecha por disputarse:

1. Junior | 11 puntos (+3 en diferencia de gol)

2. Atlético Nacional | 8 puntos (+1 en diferencia de gol)

3. América de Cali | 5 puntos (-1 en diferencia de gol)

4. Independiente Medellín | 2 puntos (-3 en diferencia de gol).

¿Cómo se jugará la última fecha en el cuadrangular A?

A falta de confirmación oficial por parte de la Dimayor, los últimos partidos de la zona seguramente se llevarán a cabo a la misma hora, pues dos de los cuatro equipos tienen chances de avanzar a la final y lo más prudente, velando por el juego limpio, es que se lleven a cabo de manera simultánea.

Las fechas tentativas de estos partidos serían para el domingo 7 o lunes 8 de diciembre, donde Junior visitará el Atanasio Girardot para enfrentar a un Medellín ya eliminado, mientras que Atlético Nacional medirá fuerzas con América de Cali en el Pascual Guerrero.