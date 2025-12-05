[VIDEO] Fydriszewski emuló a Maradona: anotó gol ‘Maradoniano’ vs Nacional

Acabaron las ilusiones que tenía el Deportivo Independiente Medellín en un clásico sumamente caliente frente a Atlético Nacional. El cuadro verdolaga fue local en el Atanasio Girardot y se llevó la victoria gracias a las anotaciones de Juan Manuel Rengifo, una joya que poco a poco está explotando. Luego Alfredo Morelos puso el segundo y Francisco Fydriszewski descontó sobre el final.

Vea también: Galatasaray pone en peligro a Jhon Durán: denuncia penal por gestos obscenos

Medellín necesitaba sumar de a tres con la necesidad de que Junior no triunfara en su partido frente al América de Cali horas más tarde. Francisco lo intentó, no solo con su anotación desde el punto penal en minutos de agregado, sino que antes había avisado con una definición que quedó en la memoria del mundo entero con Diego Armando Maradona como el protagonista.

Antes de que se sancionara el penal para el Medellín, el club había marcado sobre los últimos minutos, pero quedaba un partido por delante con la necesidad de revertir el marcador y dar el golpe en el clásico antioqueño. Sin embargo, el mítico gol de Francisco Fydriszewski que antecedió el descuento fue privado por Wilmar Roldán.

LA ‘MANO DE DIOS’ DE FRANCISCO FYDRISZEWSKI QUE NO SUBIÓ AL MARCADOR

Cuando el partido se le ponía cuesta arriba para las pretensiones de Alejandro Restrepo y sus dirigidos, el ‘Poderoso’ intentó aprovechar cualquier opción desde la pelota parada como fuera. De hecho, sobre los 84 minutos, Francisco Fydriszewski marcó el gol ideal para ponerse a tiro en el marcador y para apretar el juego.

Lea también: Primer equipo eliminado del cuadrangular A; Nacional y Medellín se sacarón chispas

Sin embargo, Francisco Fydriszewski anticipó a David Ospina en el salto, contactó la pelota que entró al fondo, pero el gol fue anulado por una mano arriba que conectó con el balón y que significó el descuento. En el caso de Diego Armando Maradona, su anotación dio la vuelta al mundo para ser campeones, en esta ocasión, no subió al marcador.









FRANCISCO FYDRISZEWSKI TUVO REVANCHA EN EL FINAL DEL PARTIDO

Aunque ese gol no subió al marcador por un golpe en la extremidad, Francisco tuvo la oportunidad de descontar, pero ya era muy tarde en el contexto del juego. Su anotación desde el punto penal se quedó en una alarma para Atlético Nacional porque el club estaba encima atacando.

Le puede interesar: Camilo Vargas definió su futuro: firmó contrato por tres años con un club

Los tiempos han cambiado radicalmente entre el gol de Diego Armando Maradona en el Mundial de México 1986 en el que quedó grabado como la ‘Mano de Dios’. En aquella época no había tanta tecnología como la que hay en estos momentos dentro de la Liga BetPlay. Tal vez sin el VAR, la jugada hubiese podido subir al marcador.

El penal y el descuento fue lo que cerró el telón en un vibrante clásico que además fue muy picante con un final caliente con peleas de Washington Aguerre con Matheus Uribe y otros futbolistas de Nacional.