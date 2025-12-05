Primer equipo eliminado del cuadrangular A; Nacional y Medellín se sacarón chispas

El Estadio Atanasio Girardot fue el recinto deportivo donde se desarrollaron las acciones del clásico paisa entre Atlético Nacional y Medellín, duelo correspondiente a la fecha 5 de los cuadrangulares de la presente Liga BetPlay.

El partido resultaba definitivo para ambos equipos, pues una derrota representaba la eliminación anticipada del torneo, por eso, se esperaba un juego luchado, lleno de dinámica y emociones.

El clásico paisa se tiñó de verde

Con el arbitraje de Wilmar Roldán, el partido estuvo parejo, lleno de jugadas fuertes y tarjetas amarillas (6 para Nacional y 7 para el Medellín), donde el equipo ‘verdolaga’ lograría ser más efectivo en el arco contrario.

Primero fue al minuto 25, donde se presentó un gol de Juan Manuel Rengifo, quien remató de primera dentro del área del Medellín tras un balón asistido por Marlos Moreno, dejando sin chances de reacción al arquero Washington Aguerre.

¿Cuánto quedó el resultado final del partido entre Nacional y Medellín?

En el segundo tiempo, cuando el equipo 'poderoso de la montaña’ se mostraba más agresivo y con una mayor posesión del balón, el delanteroAlfredo Morelos robó un balón en la salida del Medellín para luego rematar y poner el 2-0.

El equipo dirigido por el técnico Alejandro Restrepo no encontró los caminos para hacerle daño a Nacional, mientras que el equipo ‘verdolaga’ se vio más aplomado y controlando el ritmo del partido, especialmente después de la anotación de Morelos.

El equipo rojo de Antioquia buscaría descontar el marcador con más ganas que fútbol, incluso, en una jugada lograría el 1-2, sin embargo, el delantero Francisco Fydriszewski marcó el gol con la mano y le fue anulado, una celebración que sí pudo realizar al minuto 92 a través de un penalti.

Pese al descuento, Nacional lograría mantener el 2-1 y llevarse el triunfo, resultado que lo deja con vida en el cuadrangular y en consecuencia pone al Medellín fuera de toda opción matemática de llegar a la final, equipo que había llegado con la ventaja deportiva al inicio de esta fase del torneo.