Hay expectativa en los hinchas de América por la llegada del centrodelantero que busca la dirigencia, dos nombres son los que se manejan, a pesar de que el entrenador previo a su juego en Tunja le bajó el pulgar a uno de ellos.

América necesita reforzar la posición de centro delantero, tras las salidas de Rodrigo Holgado y Luis Ramos

David González respondió al supuesto interés por Lucas Alario y Fabio Gomes, de quienes ha habido varios rumores recientemente: “No, que yo sepa. No están dentro de las opciones que, por lo menos, yo he venido manejando con el club. Ninguno de los dos”.

Una declaración que deja estupefactos a los hinchas, que manejaban al brasileño de 28 años es la segunda opción, de no darse finalmente el traspaso de José Neris, citado para entrenar en Colón de Santa Fe. Según datos de Transfermarkt, el atacante está valorado en 1 millón de euros, cifra que América considera razonable dentro de su planificación.

Durante la temporada 2025, José Neris firmó en el fútbol uruguayo: 16 goles en 34 partidos y 5 asistencias. Formado en River Plate de Montevideo, Neris también pasó por Albion antes de ser transferido a Colón. En su recorrido profesional, el delantero charrúa vistió la camiseta de Peñarol, club con el que consiguió los únicos dos títulos de su carrera hasta ahora.

"Una oferta importante de Gimnasia de Mendoza": dirigente de Colón de Santa Fe

Alejandro Bonazzola aseguró en Zona Libre de Humo de Cali: “Nosotros no tenemos ofertas de clubes, solo un par de ofrecimientos. Una oferta importante de Gimnasia de Mendoza y otra de un grupo empresario, que justamente representa al jugador, con quienes charlamos. Incluso hicimos una contrapropuesta y esperábamos una respuesta por estas horas, pero no llegó”.

En relación a la posibilidad de rescindir, el dirigente dijo: “Ellos hicieron propuestas para rescindir, pero fueron rechazadas, porque no cumplen las expectativas económicas”.

"Pensé que la posibilidad de América de Cali estaba caída"

Bonazzola también remarcó que Colón es parte central de cualquier negociación: “Colón es dueño de un porcentaje importante del pase y para liberarlo hay que ofertarle al club. Puede haber charlas en otro lado, pero de alguna manera luego hay que charlar con Colón… Pensé que la posibilidad de América de Cali estaba caída. Neris está en Uruguay y, si no tenemos una respuesta satisfactoria, deberá volver a entrenar”.

Finalmente en un trino Jaime Dinas aseguró: “Desde México, alguien del Grupo Salinas me hace saber, que ante la solicitud de América por Fábio Roberto Gomes Netto ha establecido U$700 mil dólares por su transferencia, la decisión la debe tomar Tulio Gomez”, el periodista asegura que el dirigente escarlata priorizaría a José Neris.