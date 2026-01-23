Millonarios estrena camiseta: presentación oficial

La Liga BetPlay le abrió las puertas a una nueva edición que comenzó cargada de varias emociones deportivas en cuanto a resultados, goles, expulsiones e incluso inesperadas renuncias tras la primera fecha disputada, tal como ocurrió con Lucas Ríos en Cúcuta Deportivo.

Aún así, Millonarios logra robarse el protagonismo nuevamente, aunque no como se espera que es en cuanto a un cambio de actitud y resultados positivos, sino en por la camiseta que presentó para jugar a lo largo de la temporada 2026 y la cual espera lucir de buena manera a nivel internacional si logra avanzar en la Copa Sudamericana.

Nueva camiseta de Millonarios para 2026

Millonarios comenzó una nueva temporada de la mano de Hernán Torres y con una reestructuración significativa en cuanto a la plantilla de jugadores, no solo en cuanto a salidas, sino por las nuevas contrataciones en donde se encuentran nombres como Radamel Falcao, Rodrigo Ureña y Carlos Darwin Quintero.

Los fanáticos del cuadro 'embajador' se ilusionan con que el equipo regrese a los tiempos de gloria con estos refuerzos, pero también al ver la "nueva piel" con la que jugarán a lo largo de 2026 y que representa toda la esencia de Millonarios en cada uno de sus detalles.

Lea también Jarlan Barrera ya tiene equipo para 2026: representante lo confirmó

La Liga BetPlay a penas está empezando y todavía hay tiempo para que el equipo se vaya recomponiendo en cuanto a resultados tras el mal cierre de 2025 y el debut con derrota ante Bucaramanga. Además, cuentan con un factor motivacional importante, el cual es el de la hinchada, pues a lo largo del semestre contarán con el apoyo de más de 25.000 personas que se abonaron, y también por representar con orgullo la nueva camiseta.

En otras noticias: ¿Qué está pasando realmente con Millonarios?

¿Cuándo jugará Millonarios con su camiseta nueva?

El siguiente reto de Millonarios en la Liga BetPlay y el compromiso en el que se puede llegar a ver la nueva 'casaca' sería frente a su gente, en el Estadio El Campín, enfrentando a Junior de Barranquilla el domingo 25 de enero sobre las 18:10 hora local.