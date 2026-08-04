Los elegidos de Bustos: así quedó la convocatoria de Millonarios ante Pasto

Millonarios afrontará este martes una nueva prueba en la Liga BetPlay II-2026. El equipo dirigido por Fabián Bustos recibirá a Deportivo Pasto con la obligación de ratificar el triunfo conseguido en la fecha anterior ante Atlético Junior y, al mismo tiempo, comenzar a recuperar la confianza de una hinchada que todavía espera una reacción después de varios meses de resultados adversos.

El conjunto albiazul llega al compromiso con un envión anímico importante tras imponerse en Barranquilla, pero el panorama general continúa siendo exigente. Las dos eliminaciones tempranas sufridas recientemente y la dificultad para conseguir buenos resultados en El Campín han aumentado la presión sobre el plantel y el cuerpo técnico.

De hecho, Millonarios apenas ha ganado tres de sus últimos 10 partidos disputados como local en el escenario bogotano, teniendo en cuenta todas las competiciones y encuentros amistosos. Por ello, sumar de a tres frente a Pasto aparece como una oportunidad para empezar a convertir nuevamente su estadio en una fortaleza.

Millonarios confirmó sus convocados para enfrentar a Pasto: Bustos mueve sus cartas en El Campín

Para este compromiso, Fabián Bustos convocó a 21 futbolistas. En el arco aparecen Javier Burrai y Jhostin Díaz, mientras que la defensa estará conformada por Samuel Martín, Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero, Sebastián Valencia, Andrés Llinás y Jhomier Guerrero.

En el mediocampo, el entrenador argentino contará con Daniel Ruiz, David Mackalister Silva, Rodrigo Ureña, Mateo García, Carlos Daniel Quintero y Sebastián del Castillo.

La zona ofensiva tendrá como alternativas a Andrey Estupiñán, Francisco Chaverra, Leonardo Castro, Julián Angulo y Rodrigo Contreras.

Millonarios confirmó sus convocados: ¿quiénes van contra Pasto?

El duelo también representa una oportunidad para que algunos de los nuevos integrantes de la plantilla comiencen a ganar protagonismo y para que Bustos encuentre una estructura capaz de darle mayor regularidad al equipo.

Deportivo Pasto llegará a Bogotá con la necesidad de sumar sus primeros puntos en la Liga. El conjunto dirigido por Jonathan Risueño perdió sus dos primeros compromisos: 3-2 frente al Deportivo Independiente Medellín y 2-1 ante Águilas Doradas.

Aunque consiguió avanzar a los octavos de final de la Copa BetPlay, el equipo volcánico todavía no encuentra el rendimiento que mostró durante el primer semestre.