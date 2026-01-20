Los futbolistas colombianos más valiosos del FPC: temporada 2026-I

Con la esperanza de encontrar nuevas joyas, la lupa está puesta sobre los jugadores más valiosos del FPC, Nacional se da el gusto de tener tres jugadores en esta destacada lista, donde también está América, Cali, Medellín, Tolima y Millonarios.

Comenzó una nueva temporada del fútbol colombiano, grandes fichajes se han visto en los diferentes equipos, los grandes y tradicionales han hecho una inversión mayor, algunos hinchas y fanáticos creen que las directivas están en deuda; sin embargo, la mayoría de los equipos se dejaron ver en el mercado.

Atlético Nacional tiene tres jugadores en la lista

Juan José Arias, de Atlético Nacional, con 22 años se apodera de la casilla 10, su precio está tazado en 1,2 millones de euros, mismo valor con el que está Emilio Arsitizabal, a sus 20 años el delantero ocupa la posición nueve.

Francisco Chaverra, del DIM, con 25 años, está tazado en 1,4 millones de euros, hace seis meses el extremo mermó su rendimiento, y disminuyendo una cifra considerable. Josen Escobar del América de Cali está en la séptima casilla, a sus 21 años transfermarket taza su rendimiento en 1,5 millones de euros.

Millonarios aparece en el listado gracias a Andrés Llinás, quien a sus 28 años tiene un valor en el mercado de 1,4 millones de euros. América destaca gracias a dos jugadores en este top, Yeison Guzmán con 27 años está tazado en 1,5 millones de euros y es quinto, mientras que Dylan Borrero se adeuña de la tercera casilla, a sus 24 años se valora en 1.8 millones de euros.

El segundo jugador del FPC mejor valorado es Jorman Campuzano, con gran experiencia, luego de su paso por Boca Juniors, el mediocampista centro, eje del mediocampo se valora en 2,2 millones de euros.

Tolima confirmó la llegada de Élan Ricardo como nuevo refuerzo para la temporada 2026, firmó contrato bajo la modalidad de préstamo por seis meses, con posibilidad de extensión y opción de compra, procedente del Besiktas de Turquía.

Elan Ricardo del Deportes Tolima, el futbolista colombiano más valioso del FPC

Élan Ricardo, de 21 años, se formó en las divisiones menores de La Equidad, hoy Internacional de Bogotá, donde se consolidó en el primer equipo entre 2023 y comienzos de 2025.

Fue transferido al Besiktas y posteriormente cedido al Athletico Paranaense de Brasil. Ahora, su edad, su experiencia, su juego y su futuro lo avalúan como el jugador colombiano mejor tazado en el FPC, la no despreciable cifra de 2.2 millones de euros.