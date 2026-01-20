Teófilo Gutiérrez entró en un deshonroso top en el FPC

El delantero colombiano, Teófilo Gutiérrez, se perderá el partido de vuelta por la final de la Superliga contra Independiente Santa Fe, el cuadro barranquillero no podrá contar con el autor del gol que les permite mantener la ilusión para hacerse con el primer trofeo de la temporada.

Santa Fe obtuvo su cupo tras coronarse campeón del 2025-I, superando al Deportivo Independiente Medellín. El conjunto tiburón llega a esta instancia tras haberse consagrado campeón del segundo semestre de 2025, luego de imponerse a Deportes Tolima en la gran final, es el actual campeón de fútbol colombiano con 11 estrellas.

El trámite de juego dejó a al conjunto ‘cardenal’ con la ilusión del trofeo, golpeó primero con un gol de Hugo Rodallega. Junior reaccionó y encontró la igualdad gracias a Teófilo Gutiérrez.

Teo insultó a Rodallega: “estás hablando mucho”

Teófilo ingresó al minuto 53, Yimmi Chará le dejó la cintilla de capitán, mientras que el referente del equipo barranquillero se ajustaba la banda, lanzó el insulto dirigido a Hugo Rodallega: “estás hablando mucho, cagón”.

Rodallega optó por no engancharse en la discusión y le restó importancia al comentario, manteniendo la concentración en el desarrollo del compromiso.

En el tiempo añadido, Teófilo quedó mano a mano con Weimar Asprilla, perdió el duelo y, acto seguido, se dejó caer dentro del área simulando una falta, para que que el juez cobrara la pena máxima.

Al considerar la simulación, el árbitro le mostró la segunda tarjeta amarilla, que se tradujo automáticamente en la expulsión del experimentado delantero.

Teo Gutiérrez, en el Top 5 de los futbolistas colombianos con más expulsiones

Como consecuencia, Junior no podrá contar con Teófilo Gutiérrez para el partido de vuelta de la Superliga BetPlay, programado para el miércoles 21 de enero en el estadio El Campín de Bogotá. Con esta tarjeta roja, Teo asciende una casilla en top bastante particular, los futbolistas colombianos que tienen más expulsiones en la historia.

Jugadores colombianos con más expusiones

Teo llegó a la casilla cuatro, con 27 cartulinas rojas, adelantándose a Victor Aristizabal quien en su retiro quedó sembrado con 26. El podio de este deshonroso top es para Francisco Foronda, 30 rojas; Eduardo Pimentel, 33 rojas; y primero, Gerardo Bedoya, 46 rojas.