“Todos los técnicos tenemos la maleta preparada”: Hernán Torres, DT de Millonarios

La actualidad embajadora no es la mejor en este arranque de temporada 2026, la pretemporada había dejado una gran expectativa por el carácter con el que se encararon los juegos; sin embargo, la más reciente derrota por la primera fecha deja expuesto el trabajo que se hace desde el cuerpo técnico. Hernán Torres habló y no se quedó con nada.

La ilusión de la pretemporada contra Boca Juniors y River Plate

Boca y River siempre son rivales con nombre, pero los hinchas del fútbol saben que la actualidad de ambos equipos no es la mejor, se han caracterizado por ser equipos discretos y con poca creatividad, así fueron los rivales de Millonarios (derrota contra River 1-0 y empate contra Boca 0-0).

Millonarios tuvo un aceptable primer tiempo contra Bucaramanga, la segunda etapa el equipo no pudo consolidar su rendimiento y una vez más cedió puntos. Los dirigidos por Leonel Álvarez no son un rival fácil, son un equipo que se conoce y que ya tiene un trabajo, mucho mayor que el de el cuadro embajador, pero las excusas no sirven para los aficionados azules.

Lea también Luis Suárez desató la ira de Luis Enrique tras victoria en Champions League

El punto es ese, desde que asumió el timón el entrenador se han conseguido rendimientos aceptables, pero rara vez deja una imagen que brille y sobre todo que motive para lo que viene, la relación comienza desgastada, y aunque el próximo rival de turno sea el campeón, en casa los albiazules ya no quieren dejar ir más puntos.

"En Millonarios o en cualquier parte, tenemos la maleta lista"

En entrevista con el periodista Octavio Mora Gómez, el entrenador de Millonarios se desahogó, el entrenador, muy conocedor del medio y del FPC aseguró: “Todos los técnicos tenemos la maleta preparada. Uno nunca sabe qué pueda pasar, y menos en un equipo grande como Millonarios. En Millonarios o en cualquier parte, tenemos la maleta lista”.

Las fuertes palabras no concluyeron ahí, el diálogo continuó: “Cuando tenga que salir, salimos; o nos quedamos si se consiguen los resultados. Soy consciente de que es con resultados, y estamos trabajando para conseguirlos y ganar… no estoy pensando en irme”, reaccionó el DT del embajador.

Finalmente, el DT también pidió mesura ante el inminente arranque de campeonato, los tiempos parecen ser demasiados justos: “Yo sé que Millonarios no espera, ¿pero en la primera fecha ya me está pidiendo que tenga la maleta lista? No, ni porque yo fuera un mago”.