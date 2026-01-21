Luis Suárez desató la ira de Luis Enrique tras victoria en Champions League

La séptima jornada de la Champions League comenzó dejando las expectativas bastante altas con golazos y resultados sorpresivos como lo fue la sufrida victoria el Sporting Lisboa sobre el vigente campeón de la competencia, PSG, con un marcador de 2-1.

El delantero de la Selección Colombia, Luis Suárez, fue el sólido protagonista de estos tres puntos que ilusionan a los hinchas portugueses con la clasificación a la siguiente ronda tras haber anotado el doblete ganador. Sin embargo, hay otro protagonista en esta historia de futbol internacional y es Luis Enrique, quien no salió del todo conforme con el resultado y terminó estallando, tildando de "injusto" el marcador.

Luis Enrique no se guardó nada contra el equipo del colombiano

El Estadio Jose Alvalade de Lisboa fue el encargado de abrirle las puertas al compromiso entre Sporting vs PSG, compromiso que comenzó muy parejo y dejó a los equipos en cero la primera parte. Las emociones tardaron, pero finalmente llegaron en los últimos 15 minutos tras la apertura del marcador de Luis Suárez.

PSG, como era de esperarse, no le dejó las cosas sencillas al equipo comandado por el estratega, Rui Borges, y rápidamente lo empató con anotación de Kvaratskhelia. Aún así, el colombiano estaba en su mejor noche y en el "último suspiro del partido" consiguió su doblete y victoria, un hecho que no fue del todo agradable para Luis Enrique.

El técnico español, acostumbrado a hacer buenas campañas en Champions League y buscando una clasificación anticipada a los octavos de final, salió frustrado tras despedirse de Portugal con las "manos vacías", resaltando el poderío que tuvo su equipo a lo largo de los 90 minutos y catalogando como decepcionante e injusta la victoria de su rival.

“Es una pena porque solo vi a un equipo en todo el partido; fuimos muy superiores a nuestro oponente; es decepcionante porque es tan injusto, que es difícil incluso hablar de fútbol en estos momentos".

Próximo partido de Luis Suárez con el Sporting Lisboa

El siguiente reto del delantero de la Selección Colombia, que poco a poco se gana un puesto para ir al Mundial 2026, será nuevamente en la liga local, en el marco de la fecha 19 cuando Sporting visite a Arouca el sábado 24 de enero sobre las 13:00 hora local.



