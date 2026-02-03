Los tres partidos que no se jugarán en El Campín tras decisión de Dimayor

Este martes 3 de febrero, la Dimayor anunció a través de un comunicado que los próximos tres partidos de Liga BetPlay programados para disputarse en el Estadio El Campín de Bogotá no se desarrollarán en las fechas pactadas debido al mal estado de la cancha.

Una radical decisión que se toma tras la gran polémica se generó con la grama del escenario deportivo más importante de la capital del país, que se vio en un estado deplorable durante el reciente partido entre Millonarios y Deportivo Independiente Medellín, levantando múltiples críticas a la empresa encargada del estado de la cancha (Sencia).

Partidos aplazados en el Estadio El Campín

Pensando en la salud de los jugadores y advirtiendo que la cancha de El Campín representa un riesgo para los actores principales del fútbol, la Dimayor ha decidido, con el aval de los cuatro equipos bogotanos que actualmente juegan en la Primera División (Millonarios, Santa Fe, Internacional de Bogotá y Fortaleza), aplazar los próximos tres partidos que estaban programados allí y que a continuación describimos:

Millonarios vs. Pereira de la fecha 9 pactado para el jueves 5 de febrero.

Santa Fe vs. Nacional de la fecha 5 establecido para el sábado 7 de febrero.

Fortaleza vs. América de la fecha 5 programado para el domingo 8 de febrero.

¿Cuándo se jugarían estos partidos?

La Dimayor no dio fechas tentativas para lo que será la reprogramación de estos partidos y habrá que esperar que se encuentren espacios en el calendario para su desarrollo, un tema no menor en un año donde los tiempos son cortos y el torneo está pensando para acabarse más pronto de lo normal debido al Mundial de Fútbol de la FIFA.

Habrá que esperar anuncios oficiales por parte de los clubes para saber cuándo se jugarían esos partidos, sin embargo, no se sabe con seguridad si el duelo entre Fortaleza y América de Cali se podría jugar en el Estadio Metropolitano de Techo, pues este es el recinto deportivo asignado como principal por el conjunto bogotano, que había pactado jugar en El Campín para aprovechar los ingresos de taquilla ante un rival como el cuadro escarlata que en la capital suele llenar el estadio.

