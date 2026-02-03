James Rodríguez dio contundente pista de su futuro: ya tendría equipo

James David Rodríguez estaría a pocas horas de confirmar su nuevo equipo para disputar la temporada 2026. Este martes 3 de febrero el propio mediocampista publicó una foto en sus redes sociales con la que se dio pistas de su futuro.

En la publicación aparece James en un avión, al parecer emprendiendo rumbo a la sede de su nueva institución.

A la imagen le acompañó el mensaje "Here we go".

¿Cuál sería el nuevo equipo de James?

En las últimas horas se ha dado a conocer que James Rodríguez se convertiría en nuevo jugador del Minnesota United de la MLS.

La versión de la posible llegada de James al club de la MLS se dio a conocer en la jornada del lunes 2 de febrero en La Fm Más Fútbol.

En caso de confirmarse el fichaje de Rodríguez por el Minnesota United, el mediocampista colombiano podría debutar el 21 de febrero en la visita a Austin Fc en la primera fecha de la MLS.

La MLS se podría convertir en la liga 13 en la que jugaría James como profesional, teniendo en cuenta que hizo parte de clubes de Colombia, Argentina, Portugal, Francia, España, Alemania, Inglaterra, Catar, Grecia, Brasil y México.