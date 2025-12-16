Lucas González advirtió a Teo previo a la final: “espero no se presenten esas cosas”

El Estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué será el recinto deportivo donde se desarrollarán las acciones del partido que será protagonizado por el Deportes Tolima y el Junior de Barranquilla, duelo de vuelta de la final de la Liga BetPlay 2025-II.

El equipo ‘vinotinto y oro’ debe remontar un 3-0 en contra para ganar la estrella de Navidad, una tarea que sobre el papel se ve muy difícil de lograr, más aún cuando nunca en la historia de las finales de los torneos cortos en el fútbol colombiano se ha presentado una remontada con este número de goles de diferencia.

Lucas González se refirió a la polémica con Teófilo Gutiérrez

El entrenador bogotano de 44 años estuvo en rueda de prensa previo a la final de este martes y mencionó entre otras cosas la polémica que se presentó con Teófilo Gutiérrez, quien fue víctima de una agresión de Sebastián Guzmán que terminó con tarjeta roja tras lo que habría sido una provocación del experimentado delantero barranquillero.

“Teo es un excelente jugador y es una característica de él manejar así el partido, pero a los que nos gusta el fútbol será un aspecto con los que no nos identificamos, espero que mañana no se presenten ese tipo de cosas y que brille el fútbol y la pelotita que es lo que nos gusta”, dijo Lucas González.

El técnico de Tolima reveló detalles del plan para remontarle a Junior

El estratega que le costó apenas un semestre al frente del Tolima llegar a una final de Liga BetPlay, dejó claro que tienen un plan para remontar la serie a Junior, asegurando que es difícil, pero no imposible ganarle con buena diferencia de goles.

“Para mañana hemos diseñado un plan que si lo ejecutamos bien tendremos chances de poner un lindo partido y pelear por el título, el mensaje para mis jugadores es claro, es difícil, pero no imposible”, dijo Lucas.

Tolima será sumamente agresivo

“Nosotros buscaremos que la suerte caiga de nuestro lado, para hacer eso hemos planteado un partido donde juguemos durante gran parte del tiempo en el campo de ellos, que alguna de las primeras ocasiones que generemos podamos concretarla, a partir de allí será otro partido”, añadió el estratega.

“Intentaremos mañana ir por esos goles, pero con transiciones compensatorias, que nuestros jugadores anticipen muy bien el balón en el caso de que se pierda, todo pasa muy rápido y es difícil, por eso mañana tenemos que estar muy finos y evitar contragolpes, hay que intentar llegar rápido y aprovechar los espacios que nos den”, concluyó el DT.