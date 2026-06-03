Luis Fernando Muriel se adueña de la tabla de goleadores de la Liga Betplay

La pelea por el título de máximo artillero de la Liga Betplay 2026-I atraviesa uno de sus momentos más emocionantes. A falta del último partido de la temporada, dos nombres encabezan la clasificación de goleadores: Luis Muriel, de Atlético Junior, y Andrey Estupiñán, de Deportivo Pasto, ambos con 13 anotaciones.

Muriel, uno de los fichajes más destacados del torneo, ha respondido con goles a la confianza depositada por el conjunto barranquillero. El atacante suma 13 tantos en 23 compromisos y se mantiene como una de las principales referencias ofensivas de Junior, equipo que ha encontrado en su experiencia una de las claves para competir en los puestos de privilegio.

A su lado aparece Andrey Estupiñán, quien ha sido una de las grandes revelaciones del campeonato. El delantero de Deportivo Pasto iguala la cifra de Muriel con 13 goles, pero lo hace en apenas 19 partidos, un dato que refleja su notable eficacia frente al arco rival y lo convierte en un serio candidato a quedarse con el reconocimiento individual.

Muy cerca de los líderes se encuentra Hugo Rodallega. El capitán y referente ofensivo de Independiente Santa Fe acumula 12 anotaciones en 23 encuentros y continúa demostrando que, pese al paso de los años, conserva intacto su instinto goleador. Su aporte ha sido fundamental para las aspiraciones del conjunto cardenal.

La cuarta posición es para Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional, con 11 goles en 22 partidos. La misma cantidad registra Jorge Rivaldo, de Águilas Doradas, quien ha sorprendido con una campaña destacada en materia ofensiva.

Muriel encabeza la lista de goleadores: Morelos lo puede alcanzar en la final

Más atrás aparecen dos históricos del fútbol colombiano. Dayro Moreno, figura de Once Caldas, y Yeison Guzmán, de América de Cali, cuentan con 10 goles cada uno. El listado lo completan Andrés Arroyo, de Fortaleza CEIF, con nueve anotaciones, y Rodrigo Contreras, de Millonarios, con ocho.

Con diferencias mínimas entre los primeros lugares, la carrera por el botín de goleador promete mantenerse abierta hasta las últimas fechas. Cada jornada puede alterar la clasificación y definir quién terminará como el máximo anotador de una temporada marcada por el talento y la eficacia de sus delanteros.

Tabla de goleadores de la Liga Betplay 2026-I

1 Luis Muriel - Atlético Junior 23- 13

2 Andrey Estupiñán - Deportivo Pasto 19 - 13

3 Hugo Rodallega - Independiente Santa Fe 23 - 12

4 Alfredo Morelos - Atlético Nacional 22 - 11

5 Jorge Rivaldo - Águilas Doradas 19 - 11

6 Dayro Moreno - Once Caldas 21 - 10

7Yeison Guzmán - América de Cali 18 – 10

8 Andrés Arroyo - Fortaleza CEIF 19 – 9

10 Rodrigo Contreras - Millonarios 15 - 8