Cuatro goles en la Selección Colombia, 48 partidos y en algunas ocasiones la cinta de capitán lo hacen un referente del fútbol colombiano, su amor y relación con Junior y Nacional han hecho que Macnelly Torres sea escuchado cada vez que habla de alguna de estas dos instituciones, ahora que se enfrentan el ídolo dejó su favorito.

Alfredo Arias y Diego Arias se enfrentan en un juego definitivo a las 8:30: Junior vs Nacional

Macnelly, debutó en el Junior en 2001, club en el que realizó las inferiores con mucho éxito. Con los Tiburones ganó el torneo finalización de 2004: "la última vez que vi que recuerdo Junior Nacional, yo creo que estratégicamente Junior no presionó nacional, le dio el inicio y la salida y esperaba que Nacional intentara conectar con Jorman Campuzano y de ahí Junior presionaba y robaba, es lo que recuerdo del último partido".

La actualidad de ambos equipos no es la misma, aunque ambos han logrado recientes campeonatos, la eliminación de Nacional incrementa las posibilidades del rival: "son diferentes momentos, estoy seguro de que las estrategias no las conocemos de cómo van a planificar hoy el partido, el resultado que se dé se va a mover en todo el país, así sea que miraremos la ciudad que gane, entonces la última vez le resultó a Junior, lo planificó bien el final del partido terminó ganando, si no estoy bien, terminó un 2 a 1 a favor de Junior".

Alfredo Arias y Diego Arias se enfrentan en un juego definitivo: "como lo planifique el cuerpo técnico, en este caso el entrenador de Junior que planifique un partido donde se sienta que hoy puede salir a presionar, desde primer minuto, Nacional que inicie juego con Tesillo, que hemos visto regularmente a Nacional, y desde ahí intentar robar, y rápidamente atacarlo".

Macnelly Torres dio su favorito para el duelo: Junior vs Nacional por Liga

Macnelly no escapó a la pregunta, ¿Junior o Nacional? "Yo creo que el favorito hoy es Junior, de local es muy fuerte, con Alianza son cosas normales que pasan en los equipos grandes, a veces viene un equipo que te puedes confiar un poco y que por ahí te hace un buen planteamiento y te sacó un empate y eso no deja contento a la afición ni a nadie, pero suele pasar en el fútbol porque pues es un juego de posibilidades y probabilidades de pronto las probabilidades no estaba el empate, pero dentro de las posibilidades sí".

El mediocampista confirmó su juicio y lo argumentó: "siento de que Junior con un ánimo diferente, con una motivación diferente, que es un partido que es para Junior dentro de los que puede estar pensando a futuro, tiene que dar esos golpes, ganarles a los equipos grandes, aspirando a un título por todo lo que han hecho".

Por último recalcó que los antioqueños no pasan sus mejores días: "El favorito puede ser Junior y también por el momento Atlético Nacional, todo el Nacional de otros tiempos, donde salíamos de pronto, me tocó a mí, en la época que veníamos a Barranquilla y el tema era 50/50, 70/30. Hoy siento que uno puede estar más fuerte en cuanto al juego, la motivación y que está en su casa".