Macnelly Torres dio su favorito para el duelo: Junior vs Nacional por Liga

Con 48 participaciones en Selección Colombia y referente del FPC, habló para Despierta Win sobre la actualidad deportiva de ambas instituciones.
Camilo Nieto
Macnelly Torres, ex jugador de la Selección Colombia.
Macnelly Torres, ex jugador de la Selección Colombia. // AFP

Cuatro goles en la Selección Colombia, 48 partidos y en algunas ocasiones la cinta de capitán lo hacen un referente del fútbol colombiano, su amor y relación con Junior y Nacional han hecho que Macnelly Torres sea escuchado cada vez que habla de alguna de estas dos instituciones, ahora que se enfrentan el ídolo dejó su favorito.

Alfredo Arias y Diego Arias se enfrentan en un juego definitivo a las 8:30: Junior vs Nacional

Macnelly, debutó en el Junior en 2001, club en el que realizó las inferiores con mucho éxito. Con los Tiburones ganó el torneo finalización de 2004: "la última vez que vi que recuerdo Junior Nacional, yo creo que estratégicamente Junior no presionó nacional, le dio el inicio y la salida y esperaba que Nacional intentara conectar con Jorman Campuzano y de ahí Junior presionaba y robaba, es lo que recuerdo del último partido".

La actualidad de ambos equipos no es la misma, aunque ambos han logrado recientes campeonatos, la eliminación de Nacional incrementa las posibilidades del rival: "son diferentes momentos, estoy seguro de que las estrategias no las conocemos de cómo van a planificar hoy el partido, el resultado que se dé se va a mover en todo el país, así sea que miraremos la ciudad que gane, entonces la última vez le resultó a Junior, lo planificó bien el final del partido terminó ganando, si no estoy bien, terminó un 2 a 1 a favor de Junior".

Alfredo Arias y Diego Arias se enfrentan en un juego definitivo: "como lo planifique el cuerpo técnico, en este caso el entrenador de Junior que planifique un partido donde se sienta que hoy puede salir a presionar, desde primer minuto, Nacional que inicie juego con Tesillo, que hemos visto regularmente a Nacional, y desde ahí intentar robar, y rápidamente atacarlo".

Macnelly no escapó a la pregunta, ¿Junior o Nacional? "Yo creo que el favorito hoy es Junior, de local es muy fuerte, con Alianza son cosas normales que pasan en los equipos grandes, a veces viene un equipo que te puedes confiar un poco y que por ahí te hace un buen planteamiento y te sacó un empate y eso no deja contento a la afición ni a nadie, pero suele pasar en el fútbol porque pues es un juego de posibilidades y probabilidades de pronto las probabilidades no estaba el empate, pero dentro de las posibilidades sí".

El mediocampista confirmó su juicio y lo argumentó: "siento de que Junior con un ánimo diferente, con una motivación diferente, que es un partido que es para Junior dentro de los que puede estar pensando a futuro, tiene que dar esos golpes, ganarles a los equipos grandes, aspirando a un título por todo lo que han hecho".

Por último recalcó que los antioqueños no pasan sus mejores días: "El favorito puede ser Junior y también por el momento Atlético Nacional, todo el Nacional de otros tiempos, donde salíamos de pronto, me tocó a mí, en la época que veníamos a Barranquilla y el tema era 50/50, 70/30. Hoy siento que uno puede estar más fuerte en cuanto al juego, la motivación y que está en su casa".

