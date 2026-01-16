Marmolejo enciende las alarmas en Santa Fe tras salir lesionado

Inició una nueva edición de la Superliga BetPlay en donde los protagonistas fueron Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, las dos escuadras campeonas de la temporada 2025 que ahora buscan el primer título de la temporada.

El Estadio Metropolitano de Barranquilla fue el escenario deportivo que se encargó de acoger la final de ida con un marco inmejorable de hinchas 'junioristas' que fueron testigos de golazos protagonizados por parte de Teófilo Gutiérrez y Hugo Rodallega, pero también de la lesión de Andrés Mosquera Marmolejo.

VIDEO: Marmolejo sale lesionado de la final con Santa Fe

El experimentado guardameta de 34 años es una de las piezas fundamentales del cuadro 'cardenal' desde que arribó a inicios de la temporada 2024, razón por la cual preocupa su salida en medio de la final de ida de la Superliga BetPlay.

Marmolejo comenzó como habitual titular, pero las exigencias con el pasar de los minutos del partido lo terminaron resintiendo, hasta el punto en el que tuvo que pedir el cambio sobre el minuto 61 tras una nueva llegada de peligro de Junior de Barranquilla.





¿Cuándo será la final de vuelta de la Superliga BetPlay?

Junior y Santa Fe empataron con un marcador de 1-1 en el partido de ida de la Superliga BetPlay que se llevó a cabo en la ciudad de Barranquilla en el Estadio Metropolitano. Sin embargo todavía faltan los últimos 90 minutos por disputarse, los cuales se jugarán en la ciudad de Bogotá.

El Estadio El Campín será el escenario deportivo que acogerá la final de vuelta entre 'leones' y 'tiburones', compromiso que se llevará a cabo el miércoles 21 de enero sobre las 19:30 hora local.







