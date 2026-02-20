Mayer Candelo confesó que estuvo cerca de jugar con Independiente Santa Fe

Mayer Candelo ha encendido la polémica entre los seguidores de los equipos de Bogotá, luego de sus declaraciones donde confirmó que hizo pretemporada con Independiente Santa Fe, pero que no logró debutar por algunos problemas con sus anteriores clubes.

Los hechos ocurrieron en el 2004, donde Mayer Candelo tuvo que salir del Deportivo Cali por algunos problemas y tuvo que buscar algunas alternativas para continuar su carrera, siendo el cuadro santafereño el club que lo tuvo en pretemporada e intentó tenerlo dentro de sus filas.

¿Por qué Mayer Candelo no jugó con Independiente Santa Fe?

Según cuenta el exjugador de Millonarios, estuvo toda la pretemporada con Independiente Santa Fe, siendo pedido expreso de Jaime De La Pava, entrenador en ese momento, pero al momento de firmar tuvo algunos problemas, lo que hizo que su fichaje fuera descartado por las toldas cardenales.

El problema principal para que Mayer no llegara a Santa Fe fue con Vélez Sarsfield, club que era dueño del pase durante la temporada 2004, que no logró llegar a un acuerdo con la directiva cardenal, lo que hizo que el volante tuviera que despedirse de sus compañeros de pretemporada.

“Yo no tengo la culpa de la historia. Lo que pasó es que el problema fue entre Vélez y Santa Fe. Duré casi dos meses en pretemporada y Vélez no arreglaba el préstamo con Santa Fe. Vélez quería que lo pagaran de una manera y Santa Fe de otra”, aseguró el exjugador en conversación con Caracol Radio.

Además, confirmó que luego se dieron a conocer diferentes versiones que lo culparon a él por no vestir la camiseta de Independiente Santa Fe, dejando claro que pidió más dinero, por lo que la escuadra roja desistió de su fichaje, dejando mal parado al jugador caleño.

“Llegó el momento en que Vélez dijo que me tenía que ir de allí, pero salí siendo el malo, porque al final me culparon a mí, diciendo que había pedido más sueldo”, finalizó.

Jaime De La Pava defendió a Mayer Candelo

Por último, Mayer dejó claro que días después, Jaime De La Pava salió a defender a Mayer de los rumores que se habían presentado. Sin embargo, no ayudó mucho, pues ya todos señalaban al volante, quien años después se convirtió en uno de los de Millonarios.