Santa Fe no se conforma con Obrian y fichará a otro delantero

Independiente Santa Fe se moverá nuevamente en el mercado y fichará a un delantero para completar su plantilla para la temporada 2026. El club aprovechará una de las dos plazas disponibles que aún tiene para inscribir jugadores ante Dimayor en la Liga BetPlay.

Cada equipo puede registrar hasta 25 futbolistas, y el conjunto cardenal ha utilizado 23 cupos. La vigesimocuarta plaza estaría destinada al extremo Jáder Obrian, de 30 años, quien quedó libre del Austin FC de la MLS y se someterá a exámenes médicos en las próximas horas.

Una vez se oficialice la vinculación de Obrian, quedará disponible un solo cupo en la lista. Aunque inicialmente se contemplaba la posibilidad de reforzar la zona defensiva con un zaguero central, la dirigencia habría cambiado de prioridad y optado por potenciar el frente de ataque.

Confirman al último refuerzo de Santa Fe para 2026

De esta manera, el último refuerzo de Santa Fe para 2026 será un atacante, una decisión que responde a los requerimientos actuales de la plantilla.

La información fue revelada por Carlos Antonio Vélez este viernes 20 de febrero en su espacio ‘Palabras Mayores’, donde aseguró que el club capitalino ya tomó la determinación de incorporar un delantero antes de cerrar el mercado.

Según lo previsto, la contratación de Jáder Obrian quedaría finiquitada este fin de semana, mientras que el arribo del nuevo delantero se concretaría antes de finalizar el mes, aprovechando la ventana habilitada para inscripciones.

El movimiento en el mercado no es casual. Independiente Santa Fe apenas suma siete puntos en siete fechas de la Liga BetPlay, un rendimiento que lo tiene por fuera de los puestos de clasificación y que ha encendido las alarmas en el entorno cardenal.

¿Cuándo debuta Santa Fe en la Copa Libertadores 2026?

Además, el calendario internacional también influye en la decisión. El equipo debutará en la Copa Libertadores en abril, recordando que el 18 de marzo se realizará el sorteo que definirá la fase de grupos.

Así las cosas, la dirigencia busca cerrar filas en ataque y darle nuevas herramientas al cuerpo técnico para revertir el bache deportivo. Con un extremo prácticamente asegurado y un delantero en camino, Santa Fe apunta a reencaminar su temporada.