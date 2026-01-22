"Me regalé para jugar en el América": Hugo Rodallega

El artillero del equipo bogotano fue fundamental en la obtención del título de la Superliga contra Junior, al anotar en la final de vuelta contra Junior. El goleador sigue aportando a su equipo, en el post título, en entrevista con Win Sports, Hugo Rodallega tocó varios temas candentes, entre ellos una pulla al América de Cali por no permitirle jugar en el cuadro vallecaucano.

Lea también [Video] Enrique Camacho reveló el verdadero objetivo de Millonarios en el 2026





Independiente Santa Fe sometió este miércoles al Junior y lo venció 3-0 en el partido de vuelta de la Superliga de Colombia para ganar el primer título del año en el país, tras haber igualado 1-1 en el juego de ida la semana pasada.

Goles de Ewil Murillo, del argentino Nahuel Bustos y del veterano artillero Hugo Rodallega

Los goles fueron obra del centrocampista Ewil Murillo, del argentino Nahuel Bustos y del veterano artillero Hugo Rodallega, gran figura del partido, que llevó a celebrar a la multitud que llegó hasta el estadio El Campín de Bogotá para ver el partido de vuelta de la Superliga, que disputan los dos ganadores de la liga colombiana en 2025.

Los capitalinos supieron controlar el partido y esta vez sí consiguieron el 3-0 definitivo al 95 en una gran jugada colectiva entre el creativo Alexis Zapata y el atacante argentino Bustos, el fichaje más sonado del equipo, sacó un remate que apagó definitivamente las ilusiones del Junior.

"Si no quisieron no podía quedarme ahí. Siempre voy a ser hincha de América"

Hugo Rodallega aseguró: "En su momento estuve muy abierto, el hincha americano sabe que hice todo lo que estaba a mi alcance, prácticamente me regalé para jugar en el equipo, pero si no quisieron no podía quedarme ahí. Siempre voy a ser hincha de América”.







