[Video] Enrique Camacho reveló el verdadero objetivo de Millonarios en el 2026

Millonarios tiene varias urgencias, la actualidad deportiva del club no es la mejor, le sensación sobre el equipo de Hernán Torres deja más dudas que certezas, ante este panorama el presidente del equipo capitalino, Enrique Camacho, reveló el verdadero objetivo del club embajador para la temporada 2026.

Lea también Sorpresa con Miguel Ángel Borja: no jugará en México y tendrá exótico destino

Los partidos contra Boca y River terminan siendo una ilusión, la derrota en la primera fecha de la Liga Betplay dejó perplejos los hinchas embajadores. Las declaraciones del entrenador dejan ver el ambiente tenso que vive la institución, el DT reclamó abiertamente que era ilógico dejar su cargo en la fecha uno del FPC.

"Nosotros creemos que el equipo cada vez se va conformando mejor, nos gusta como está diseñando, el profesor el equipo"

Las nuevas incorporaciones del equipo albiazul son el principal atractivo del ewuipo en la temporada: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia , Julián Angulo, Rodrigo Ureña, Falcao García, Rodrigo Contreras y Édgar Elizalde.

El presidente de Millonarios habló para Win Sports, el dirigente dejó varios títulos que destacan, entre ellos conformación de los fichajes y refuerzos para el cuerpo técnico de Hwrnán Torres: “Nosotros creemos que el equipo cada vez se va conformando mejor, nos gusta como está diseñando, el profesor el equipo”.

"Queremos con Falcao conquistar la estrella. Hemos conformado un equipo para ganar el campeonato"

El dirigente también confirmó el verdadero objetivo que se trazan desde los toldos azules para la temporada 2026: “Queremos con Falcao conquistar la estrella. Hemos conformado un equipo para ganar el campeonato. Queremos clasificar y avanzar en la Sudamericana”.



