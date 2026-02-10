Medellín venció al Cúcuta y revivió en la Liga BetPlay

Independiente Medellín encontró alivio en una noche cargada de tensión y urgencias, al imponerse 3-1 sobre Cúcuta Deportivo este martes 10 de febrero en el estadio General Santander, en duelo correspondiente a la sexta fecha de la Liga BetPlay.

Ambos equipos llegaban sin victorias en el torneo, con presión y la necesidad imperiosa de sumar para no quedar relegados desde muy temprano en el campeonato.

El DIM golpeó primero y lo hizo rápido. A los 16 minutos del primer tiempo, Didier Moreno apareció en el área para abrir el marcador, silenciando a los pocos hinchas que llegaron al estadio y dándole confianza a un Medellín que salió decidido a cambiar su historia reciente.

El partido dio un giro clave poco después, cuando el delantero Jonathan Agudelo vio la tarjeta roja, dejando al Cúcuta con diez jugadores y obligando al equipo rojinegro a reordenarse en medio de la adversidad.

Pese a la inferioridad numérica, el conjunto motilón no bajó los brazos y encontró recompensa justo antes del descanso. En el 45+6’, Léider Berdugo transformó en gol un penalti, devolviendo la ilusión a los locales.

Sin embargo, el arranque del segundo tiempo fue letal para Cúcuta. A los 54 minutos, Alexis Serna marcó el segundo tanto del Medellín, aprovechando los espacios y devolviendo la ventaja al equipo antioqueño.

El golpe definitivo llegó casi de inmediato. Apenas dos minutos más tarde, John Montaño sentenció el 3-1, resultado que terminó por quebrar la resistencia de un Cúcuta que, con uno menos, ya no tuvo respuesta.

Con esta victoria, Independiente Medellín llegó a cinco puntos, un triunfo que se siente como un verdadero salvavidas para el técnico Alejandro Restrepo, cuya continuidad estaba en duda tras el irregular inicio de campeonato.

En contraste, Cúcuta Deportivo se quedó con dos unidades, panorama preocupante para el equipo ahora dirigido por el venezolano Richard Páez.

Próximo partido de Medellín y Cúcuta

En la próxima fecha, el DIM visitará a Deportivo Pereira el sábado 14 de febrero, mientras que el cuadro motilón viajará a Valledupar para enfrentar a Alianza FC el martes 17.