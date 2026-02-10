[Video] Jugador de Millonarios fue anunciado por un 'grande' de Brasil

Un futbolista de Millonarios fue anunciado oficialmente por su nuevo equipo en el fútbol internacional, pues Botafogo confirmó su incorporación para la temporada 2026.

Pues Jhoan Hernández fue presentado como nuevo jugador del club brasileño, que actualmente compite en el Brasileirao, marcando así un paso importante en su carrera profesional.

A sus 19 años, el defensor vivirá su primera experiencia en el fútbol del exterior, luego de formarse y debutar profesionalmente con el conjunto embajador en el balompié colombiano.

Negocio entre Millonarios y Botafogo por Jhoan Hernández

El lateral izquierdo llega a Botafogo cedido por un año, préstamo que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, manteniéndose su vínculo contractual con Millonarios.

Uno de los aspectos que más llamó la atención del club brasileño fue el proceso de Jhoan Hernández en la Selección Colombia juvenil, recorrido que terminó por convencer a la dirigencia del ‘Fogão’ de apostar por su proyección.

Actualmente, el futbolista ya entrena a la par de sus nuevos compañeros, iniciando su proceso de adaptación al fútbol brasileño y a la exigencia de la liga más competitiva del continente.

A través de sus canales oficiales, Botafogo le dio la bienvenida con un mensaje especial: “¡Bienvenido a Fogão, Jhoan! ¡Vamos por muchos logros con la #GloriosaCamisa!”, destacando la ilusión que genera su llegada.

Balance de Jhoan Hernández en Millonarios

En cuanto a su recorrido profesional, Hernández cuenta aún con poca experiencia en primera división, pero ha mostrado condiciones que lo perfilan como un jugador de futuro.

Hasta ahora, el lateral suma 22 partidos como profesional, en los que ha registrado tres asistencias, dejando un buen desempeño en sus participaciones oficiales, argumentando el porqué Botafogo se decantó por sus servicios.