Medellín vs Tolima EN VIVO HOY martes 27 de enero - Liga BetPlay 2026-I

Independiente Medellín y Deportes Tolima se enfrentarán este martes 27 de enero en el estadio Atanasio Girardot, en duelo correspondiente a la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-I, con realidades completamente opuestas en el arranque del campeonato.

El conjunto antioqueño llega a este compromiso con la necesidad urgente de sumar, luego de un inicio adverso en el torneo. El Poderoso aún no conoce la victoria, pues viene de caer 1-0 ante Deportivo Pasto y 3-1 frente a Deportivo Cali, ambos partidos disputados en condición de visitante.

Ahora, Medellín buscará hacer valer su localía y cortar la racha negativa, consciente de que un nuevo tropiezo podría aumentar la presión en las primeras jornadas del semestre.

Por su parte, Deportes Tolima vive un presente totalmente distinto, ya que suma puntaje ideal con seis unidades, producto de sus triunfos 0-2 sobre Junior FC en Barranquilla y 2-0 ante Alianza FC como local, resultados que lo tienen como uno de los líderes del campeonato.

Medellín vs Tolima: cómo VER EN VIVO HOY martes 28 de enero

El partido Medellín vs Tolima por la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-I se disputará este martes 27 de enero a partir de las 20:30 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win Sports + y Win Play, también transmitirá el canal de Youtube de Deportes RCN, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 20:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:30

España: 03:30

Bolivia y Venezuela: 21:30

Estados Unidos: 21:30 (D.C. y Florida) - 20:30 (Chicago) - 17:30 (Los Ángeles)

México: 19:30