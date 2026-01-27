El pastuso Juan Sebastián Villota reapareció y tiene nuevo equipo en el FPC

Reapareció Juan Sebastián Villota, mediocampista pastuso que fue confirmado como nuevo integrante de un club de la Liga BetPlay, aunque en esta ocasión no regresará a las canchas como futbolista profesional.

A sus 33 años, Villota se vinculará nuevamente con Deportivo Pasto, institución en la que dejó huella, pero lo hará desempeñando un cargo diferente al de jugador, marcando así una nueva etapa en su carrera dentro del balompié nacional.

La información fue dada a conocer por el periodista Germán Andrés Paz, quien señaló que el futbolista “será reintegrado a la institución”, en una decisión que responde tanto a lo humano como a lo administrativo.

De acuerdo con el reporte, el club tomó esta determinación debido a que Villota presenta una discapacidad que le impide continuar en competencia, razón por la cual se le asignará otra función dentro de la organización.

“Debido a una discapacidad que le impide continuar en competencia, el club le asignará un cargo diferente, garantizando su vínculo laboral”, explicó Paz, destacando el respaldo institucional hacia el jugador.

Este movimiento se da en un contexto particular para el conjunto nariñense, que recientemente pasó a ser Sociedad Anónima, proceso que ha implicado la revisión y conciliación de varios casos individuales de años anteriores.

En ese sentido, la situación de Villota hace parte de una serie de ajustes que el club ha venido adelantando, buscando ordenar asuntos administrativos y laborales pendientes tras el cambio de razón social.

Trayectoria de Juan Sebastián Villota

Sobre su trayectoria, Juan Sebastián Villota se desempeñó como mediocampista ofensivo y vistió las camisetas de Deportivo Pasto, La Equidad, Patriotas, Jaguares, Oriente Petrolero y Unión Magdalena.

Uno de los hitos más recordados de su carrera se dio precisamente con el cuadro volcánico, cuando fue parte del plantel que logró el ascenso a la primera división en 2011, un logro que hoy refuerza su regreso al club desde otra función.