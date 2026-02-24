Mensaje de Andrés Román a Santa Fe: "podemos sacar alguna ventaja"

Atlético Nacional tiene una apretada agenda antes de su encuentro contra Millonarios, el equipo antioqueño tiene un calendario apretado a causa de algunos encuentros pendientes, este miércoles juega contra Santa Fe en El Campín, uno de los referentes del equipo tuvo una extensa atención a los hinchas, quienes le preguntaron por el crucial encuentro, válido por la fecha 5 de la Liga.

EL lateral, con participación en Selección Colombia, nacido en Bogotá, regresa a su casa para disputar el juego contra los cardenales en El Campín, antes del juego contra Santa Fe este miércoles, en el Murillo Toro contra Tolima el domingo a las 8:30 p. m. y contra Millonarios el miércoles 4 de marzo, en el Atanasio.

Román enfrenta a Santa Fe: "para mí siempre va a ser positivo ir a jugar a Bogotá"

Pregunta: ¿Qué le aporta al sistema de Nacional el doble nueve en con Chicho Arango y Alfredo Morelos?

Respuesta: Creo que es una alternativa, nos da la posibilidad de tener dos referentes, generan el espacio por tanto a la hora de nosotros atacar, podemos hacerlo con mucho más volumen.

P: ¿Qué mejora ha de tener el equipo en cuanto al juego para comenzar a sumar de visitante?

R: Venimos haciendo las cosas bien, creo que podemos ser un poco más contundentes, las oportunidades las creamos, en la medida de lo posible, que seamos más contundentes para hallar los tres puntos.

P: Regresas a Bogotá para un partido clave ¿cómo manejar esa carga emotiva de volver a la ciudad? y ¿qué precauciones debe tener el grupo ante un Santa Fe?

R: No, para mí siempre va a ser positivo ir a jugar a Bogotá. Me siento cómodo. Debemos estar prevenidos con temas de contras, ajustar las marcas en las salidas de nosotros para no sufrir tanto riesgo a la hora de ir a buscar.

Román analiza a Independiente Santa Fe: "no tan intenso en el medio campo"

P: ¿Cree que el equipo está preparado físicamente para afrontar esta seguidilla de partidos?

R: El equipo está preparado físicamente, venimos compitiendo las últimas dos semanas con frecuencia. lo que nos da ese ritmo competitivo para afrontar lo que viene.

P: ¿Qué ha podido estudiar del rival que tendrán en la capital y cómo han trabajado para hacerle daño?

R: Es un equipo fuerte por las bandas, por ahí no tan intenso en el medio campo. Creo que por ahí podemos sacar alguna ventaja. Nosotros, estar pendientes en la zona defensiva y que los muchachos de adelante puedan sacar con su calidad la ventaja para poner llevarnos los tres puntos.

P: Hay debilidades en el juego aéreo, ¿ustedes sienten que es un tema de posicionamiento, de comunicación o concentración?

R: Yo no siento que sea problema tanto sobre eso, sino que es condicional. Los equipos se preparan y nos ven. Entonces, por ahí nosotros trabajar los momentos que vamos encontrando en el campo.