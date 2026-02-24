Santa Fe anunció a un argentino como su último refuerzo para este 2026

Independiente Santa Fe dio a conocer en la noche de este lunes 23 de febrero que ya tiene acuerdo con su último fichaje para esta temporada, aunque explicó que solo falta la presentación de los exámenes médicos, por lo que se interpreta que aún no se firma el contrato.

El delantero argentino que llega a Santa Fe

Maximiliano Lovera es nuevo jugador de Santa Fe, anunció el club a través de sus canales oficiales, dando por cerrado el libro de pases para una temporada que tiene compromiso internacional de por medio, pues disputará la fase de grupos de Copa Conmebol Libertadores.

Lea también Programación de la novena fecha de Liga Betplay 2026-I

"Informamos a nuestros hinchas que, a falta de exámenes médicos, Maximiliano Lovera será nuevo jugador del Primer Campeón", fue el mensaje de Santa Fe en sus redes sociales. Se estima que las pruebas médicas serán presentadas entre martes y miércoles.

¿Quién es Maximiliano Lovera, nuevo jugador de Santa Fe?

Maximiliano Lovera es un extremo izquierdo de 26 años nacido en Laguna Blanca (Argentina), cuya ficha pertenece a Rosario Central, club del cual llega a préstamo por una temporada.

Durante su carrera, Lovera se ha desempeñado en Rosario Central -donde debutó-, Olympiacos de Grecia, Racing de Avellaneda, Omonia Nicosia de Chipre, Ionikos Nikeas de Grecia y su club más reciente fue justamente el Canalla.

En su carrera profesional suma 254 partidos disputados, doce goles, 27 asistencias, 15 tarjetas amarillas y ninguna expulsión -según datos de Transfermarkt-. Además, ha ganado seis títulos en su carrera.

De tal forma, Lovera llegará a competir por un puesto en la alineación titular de Santa Fe con cinco extremos más: Jader Obrian, Omar Fernández Frasica, Edwin 'Shirra' Mosquera, Luis Palacios y Yeicar Perlaza.

Así, Santa Fe completa el cupo de 25 jugadores profesionales para Liga BetPlay, mismos que serán utilizados para la Copa Libertadores a partir de abril.

Santa Fe: ¿Cuándo anuncian a Jader Obrian?

Claro está que aún no se ha hecho oficial el fichaje de Jader Obrian, extremo de 30 años quien procede del Austin FC de la MLS. Lo cierto es que ya acudió al estadio, inclusive, y será anunciado en unas horas.