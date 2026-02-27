¿Gallardo, técnico de Marino? Vasco da Gama busca DT para los colombianos

River Plate despidió este jueves a Marcelo Gallardo como entrenador en el final de su segundo ciclo al frente del ‘Millonario’ con ovaciones de la hinchada y un triunfo por 3-1 ante Banfield en un partido de la séptima jornada del Torneo Apertura argentino. El histórico entrenador empieza a llamar la atención el fútbol brasileño

Tras anunciar el lunes la decisión de dejar su cargo como técnico de River, Marcelo Gallardo recibió este jueves el cariño de los más de 90 mil espectadores que colmaron el Estadio ‘Monumental’.

Vasco da Gama, club de Río de Janeiro, busca gestionar una reunión con Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo se despidió: "A River, decirle que mañana tal vez estaré buscando a mi hijo al colegio, ya que viene acá, así que no me voy despedir. Esas son las cosas que tiene que tiene este lugar mágico, ¿no? Que uno se va, pero no se va nunca”.

Visiblemente emocionado, agregó: "Voy a estar muy pendiente de lo que pase en este club durante el tiempo que yo esté afuera". En sus agradecimientos priorizó a los fanáticos del club de la banda roja "por una noche más de amor incondicional" y aseguró que "retribuir todo ese cariño a veces es muy difícil".

En último lugar agradeció al plantel de jugadores que tuvo a su cargo desde el inicio de su segundo ciclo en 2024: "Muñeco, Muñeco", "Gallardo es de River y de River no se va" y "Muchas gracias, Muñeco" fueron algunos de los cánticos que acompañaron este momento.

Según pudo saber Bolavip, el club de Río de Janeiro busca gestionar una reunión para conocer la intención del estratega argentino. La misma podría llevarse a cabo a partir del viernes.

Marelo Gallardo sería entrenador de los cuatro colombianos del Vasco da Gama

El periodista de TYC Sports, Germán García Grova, asegura que dede Brasil ya comenzaron conversaciones. RTI Sporte va un poco más allá, dicen que Marcelo Gallardo combina experiencia internacional, un historial de liderazgo y una metodología consolidada, allí aseguran que su perfil se alinea con el Santos y el Vasco, que atraviesan por períodos de reconstrucción técnica e institucional.

Los colombianos Johan Rojas, Carlos Cuesta, Carlos Andrés Gómez y el recién llegado Marino Hinestroza se quedaron sin DT, luego de que la dirigencia destituyera a Fernando Diniz, hace un par de días.

El equipo perdió este jueves contra Neymar, luego del duelo contra Santos el equipo aumenta las apuestas por la rápida reacción de la dirigencia en buscar un nuevo técnico, actualmente son últimos del Brasileirao.