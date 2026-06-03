Mensaje de Mauro Silvera a Nacional: "acá nada está ganado, falta un partido más"

Junior dio un golpe de autoridad en la final de la Liga colombiana al derrotar 3-0 a Atlético Nacional en el partido de ida disputado en el estadio Romelio Martínez. Sin embargo, dentro del plantel barranquillero el mensaje es de prudencia, consciente de que todavía quedan 90 minutos por disputar en Medellín.

Uno de los que dejó clara esa postura fue el arquero uruguayo Mauro Silveira, quien pese a la contundente ventaja obtenida evitó dar por definida la serie y aseguró que el equipo ya está enfocado en el compromiso de vuelta.

“Sí,v en la cancha de ellos allá, nosotros estamos concentrados en eso, en hacer un buen partido allá y mantener la ventaja que tenemos”, afirmó el guardameta al término del encuentro.

Silveira fue una de las piezas importantes en el triunfo rojiblanco. Aunque Nacional tuvo pocas opciones claras de gol, el arquero respondió con seguridad cuando fue exigido y transmitió tranquilidad a una defensa que tuvo una destacada actuación durante toda la noche.

El uruguayo también resaltó el crecimiento que ha mostrado Junior a lo largo de la temporada, un proceso que considera reflejado en el resultado conseguido ante uno de los equipos más fuertes del campeonato.

“Sí, la verdad es que nosotros venimos en crecimiento todo el campeonato, nosotros lo hemos demostrado lo que fue todo el campeonato, así que contento con mi equipo y con el resultado de hoy”, señaló.

"Si nosotros estamos concentrados, somos un equipo fuerte": Silvera

El guardameta destacó además el esfuerzo colectivo realizado por el equipo en una temporada exigente, marcada por una importante carga de partidos y desgaste físico. Para Silveira, la goleada fue el premio al trabajo sostenido que ha realizado el grupo durante los últimos meses.

“La verdad que sí, sacamos un resultado lindo para nosotros. La verdad, orgulloso de todo el equipo, porque hicimos un trabajo enorme con todos los partidos que venimos nosotros de desgaste, así que felicitar a todo el equipo”, expresó.

Finalmente, reveló el mensaje que transmitió el entrenador Alfredo Arias antes del encuentro, una consigna basada en la concentración y la confianza en las capacidades del grupo.

“Nada, que hagamos lo nuestro, que estemos concentrados los 90 minutos, que si nosotros estamos concentrados, somos un equipo fuerte”, concluyó Silveira, quien ahora buscará mantener el arco en cero en Medellín para acercar a Junior a un nuevo título.