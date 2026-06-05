Millonarios, a la espera de su portero: a resolver situación de Montero

Millonarios está en modo vacaciones y se alista para lo que será la disputa del segundo semestre del año. Atrás quedó lo que fue la lamentable presentación en la Liga BetPlay y Copa Sudamericana, donde no lograron acceder a las fases finales y se quedaron fuera de la zona de clasificación en certamen internacional.

El entorno de Millonarios está tocado por la situación, pues los hinchas han manifestado esa molestia por no conseguir alguno de los objetivos, dando a conocer esa inconformidad.

Por el momento, la gerencia deportiva y los directivos se encargan de buscar los refuerzos para el segundo semestre, pues no hay otra opción para Millonarios sino conseguir un buen resultado en los torneos que le restan: Liga y Copa BetPlay.

Una de las zonas donde se ha generado todo tipo de comentarios, es la de los porteros. En esa posición actualmente están Guillermo De Amores y Diego Novoa, quienes no han brindado las garantías necesarias al momento de responder, en situaciones puntuales.

La salida de Álvaro Montero hace un año dejó ese espacio. Ahora, su temporada en Vélez Sarsfield ha sido interesante y ahora, se habla de lo que será su continuidad en Argentina, teniendo en cuenta que Boca Juniors estaría interesado en sus servicios.

Millonarios, a la espera de resolver la situación de Álvaro Montero para seguir con sus fichajes

De acuerdo con información de Julián Capera, Millonarios espera definir su portero, teniendo en cuenta lo que ocurra con Álvaro Montero, quien seguiría en Argentina, ante el acuerdo entre los embajadores y Vélez, a la espera de definir los términos personales. En caso de no ser así, estaría la situación de Boca Juniors.

Ante esto, los candidatos para Millonarios son Tomás Marchiori y Joan Parra, para tomar el lugar en el arco para el segundo semestre.

Lea también Millonarios quiere fichar una de las grandes figuras del Junior

¿Qué pasará con Diego Novoa y Guillermo De Amores?

Millonarios analizaría la renovación de Diego Novoa, quien quedaría como el segundo portero. El caso de Guillermo De Amores es más complejo, pues le resta tiempo de contrato y en los azules la decisión es clara: no contarán con él para el segundo semestre.